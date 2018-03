Trumpin tarjokas Helsingin-lähettilääksi varovaisena Venäjä- ja Nato-kysymyksissä senaatin kuulemisessa

WASHINGTON Yhdysvaltain senaatti kuuli torstaina presidentti Donald Trumpin Suomen-suurlähettilääksi valitsemaa Robert Pencea. Kuuleminen on viimeinen vaihe nimityksessä ennen kuin senaatti vielä vahvistaa Pencen suurlähettilääksi.

Kuulemisen perusteella vaikuttaa siltä, että Pence tulee Helsinkiin, missä Yhdysvalloilla ei ole ollut suurlähettilästä yli vuoteen. Se ei ole poikkeuksellista, sillä Trumpin hallinnolta puuttuu lukuisia korkeita virkamiehiä.

Trumpin säästötoimet ovat koetelleet erityisesti ulkoasiainhallintoa, valiokunnan jäsen, demokraattisenaattori Chris Murphy muistutti.

–Mikään muu hallinnon osa-alue ei ole joutunut sellaisen hyökkäyksen kohteeksi kuin ulkoministeriö. Huomaatte sen tulevassa tehtävässänne, Murphy sanoi Pencelle ja Itävallan suurlähettiläsehdokkaalle.

Varovaisia vastauksia

Robert Pence vastasi varovasti ja ympäripyöreästi, kun häneltä kysyttiin mielipidettä Venäjästä ja Pariisin ilmastosopimuksesta.

Hän sanoi tiedostavansa, ettei Suomessa katsota hyvällä sitä, että Trump päätti lähteä sopimuksen piiristä. Pence muistutti, että hallinto on aloittanut uusia neuvotteluja sopimuksen toteuttamisesta.

Hän arveli arktisten asioiden olevan keskeisesti esillä kaudellaan, sillä Suomi on tällä hetkellä Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana.

Suomen ja Naton suhteita hän arvioi läheisiksi ja hyviksi.

–Suomi on ainutlaatuisessa asemassa Naton suhteen. Tällä hetkellä enemmistö kansasta vastustaa Nato-jäsenyyttä, mutta tilanne voi myöhemmin muuttua. Joka tapauksessa yhteistyö on tiivistä, Pence sanoi.

Rahankerääjä ja lahjoittaja

Pence on varakas liikemies. Hän johtaa Yhdysvaltain pääkaupunkiseudulla toimivaa perheensä Pence Group -rakennusyhtiötä.

Hän oli Trumpin presidentinvaalikampanjan suuri rahoittaja. CampaignMoney.com –sivuston mukaan Pence teki vuonna 2016 lahjoituksia 383 000 dollarin edestä.

Liike-elämän lisäksi hän on tunnettu kultuuripiireissä. Hänellä on lukuisia korkeita luottamustehtäviä, muun muassa Washingtonin Kennedy Centerin hallituksessa.

Hän on lahjoittanut paljon rahaa myös kulttuurille.

–Mikäli minut vahvistetaan suurlähettilääksi, haluan antaa ulkoasiainhallinnon käyttöön kaiken ammatillisen ja hyväntekeväisyyteen liittyvän osaamiseni, Pence sanoi.

Kolme periaatetta

Pence on koulutukseltaan lakimies, mutta hänellä on myös filosofian maisterin tutkinto. Hän on tehnyt väitöskirjaa Yalen yliopistoon italialaisesta kirjailijasuuruudesta Dantesta.

–Hän on todella renessanssi-ihminen, valiokunnan puheenjohtaja, senaattori Ron Johnson sanoi.

Pence sanoi toimintansa perustuvan kolmelle periaatteelle, jotka ovat samat kuin ulkoministeri Rex Tillersonilla: Vastuullisuus, rehellisyys ja muiden ihmisten kunnioittaminen.

Hänellä ei ole aiempaa kokemusta Suomesta, mutta hän sanoi odottavansa innolla pääsyä sinne.

–Satavuotista taivaltaan juuri juhlinut Suomi on erittäin kehittynyt kansantalous, jossa on korkeasti koulutettua työvoimaa, hän tiesi.