Tutkija Lepomäen sote-kommenteista: Tähtäin seuraavissa eduskuntavaaleissa

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma näkee kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen sote-uudistusta vastaan esittämän kritiikin henkilökohtaisena strategisena vetona, jonka tähtäin on seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Vuorelma huomauttaa, että Lepomäen esiin tuomat sote-uudistuksen ongelmat eivät ole uusia, vaan asiantuntijat ovat varoitelleet niistä pitkin sote-uudistuksen valmistelua. Tarvittiin kuitenkin hallituspuolueen näkyvä kansanedustaja nostamaan ne kunnolla merkityksellisiksi. Lepomäen ulostulossa näkyy Vuorelman mukaan oma sote-analyysi yhdessä henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa.

– Se, että hän nimenomaan tämän kysymyksen kautta profiloituu ja nostaa esiin tämän sote-kritiikin, ja tekee sen näin näyttävästi, niin onhan se tällainen strategia erottautumiseen kentällä, sanoo Vuorelma.

Johanna Vuorelma Markku Pitkänen / Yle

Vuorelman mukaan ulostulossa näkyy Lepomäen asema kokoomuksessa. Joidenkin muiden kokoomuksen kansanedustajien tapaan hänen lojaalisuutensa puoluetta kohtaan ei ole vankka ja hän voi toimia omien näkemystensä mukaisesti.

Vuorelma kummastelee kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon väitettä, että hän ei ole tiennyt Lepomäen sote-uudistusta koskevista mielipiteistä. Vuorelman mukaan Lepomäki ja hänen lisäkseen esimerkiksi Hjallis Harkimo ja Susanna Koski ovat pystyneet käyttämään hyväkseen kokoomuksen sisäistä hajanaisuutta ja tekemään irtiottoja puolueen linjasta.

– Orpo ei ole pystynyt pitämään rivejä suorassa, sanoo Vuorelma.

Harkimon ja Kosken aikaisemmista sote-kriittisistä lausunnoista huolimatta Vuorelma uskoo, että Lepomäen kritiikin takana ei ole yhtenäistä ryhmittymää, vaan hän on esiintynyt puhtaasti omissa nimissään. Vuorelman mukaan sote-uudistus on Lepomäelle turvallinen profiilin kohottamisen paikka, koska sotea kritisoidaan muutenkin laajalla rintamalla. Vuorelma huomauttaa, että Lepomäki on saanut ulostulolleen myönteistä suhtautumista laajalti myös oppositiosta.

"Lepomäen tulevaisuus ei välttämättä ole kokoomuksessa"

Vuorelma sanoo, että Lepomäen esittämä kritiikki oli mietitty perusteellisesti eikä se ollut pelkästään pelimielessä tehty irtiotto. Vuorelman mukaan Lepomäki on todennäköisesti harkinnut, että uskollisuus kokoomusta kohtaan ei ole hänelle niin tärkeää, että hänen pitäisi seistä sote-kompromissien takana ja puolustaa niitä.

– En näe, että hänen tulevaisuutensa olisi välttämättä kokoomuksen riveissä. Hänellä on varmasti monia eri vaihtoehtoja mitä hän miettii ja mitä voisi tehdä, tai haluaako hän seisoa sellaisen linjan takana, johon hän ei usko.

Vuorelma ei kuitenkaan näe, että nykyisellä puoluekentällä olisi kokoomuksen rinnalla Lepomäelle muita vaihtoehtoja. Pikemmin Vuorelman mielestä jossain kokonaan uudentyyppisessä liikkeessä voisi olla Lepomäelle paikka ajaa poliittisia näkemyksiään. Vuorelma väläyttää, että Suomessakin on ilmassa tilausta samantyyppiselle tehokkuutta korostavalle markkinaliberaalille liikkeelle, joka nosti Emmanuel Macronin valtaan Ranskassa.

– Tässä on nyt vuosi aikaa seuraaviin eduskuntavaaleihin. Vielä ehtisi lanseerata tämäntyyppisen liikkeen, Vuorelma pohtii.

Vuorelma pohtii myös mahdollisuutta, että Lepomäki asettuisi edelleen kokoomuksen ehdokkaaksi ja pyrkisi sisältäpäin vaikuttamaan siihen, että puolue ajaisi jatkossa nykyistä vähemmän kompromisseihin taipuvaa politiikkaa.

Yhtenä vaihtoehtona Lepomäelle Vuorelma näkee vaikuttamisen eduskunnan ulkopuolelta. Lepomäellä on taustaa ajatushautomo Liberasta, ja poliittinen vaikuttaminen sen kaltaisten yhteisöjen kautta on ollut monesti tehokasta, Vuorelma toteaa.

