Rusinat pullasta kiitos – Britannian EU-erolinja tuskin muuttuu pääministeri Mayn odotetussa linjapuheessa

LONTOO Britannian hallitus linnoittautui tällä viikolla pääministerin maaseutuasunnolle luomaan Brexit -linjaansa. Toiveena oli, että Chequers-kartanon raitis maalaisilma auttaisi hallitusta löytämään toteutettavissa olevan EU-erosuunnitelman.

Toive oli turha.

Etukäteistietojen mukaan hallitus hyväksyi arvoitukselliselta kuulostavan erokonseptin, jota se kutsuu “kunnianhimoiseksi suunnitelmalliseksi eroavaisuudeksi”.

Hämärän otsikon takaa paljastuu malli, jossa Britannia pitäisi osan lainsäädännöstään linjassa unionin kanssa EU-eron jälkeen. Samalla maa kuitenkin voisi kulkea omaa tietään haluamillaan osa-alueilla.

EU:n näkökulmasta Britannia olisi yhtä hyvin voinut pyytää suoraan rusinoita pullasta. Maa näyttää edelleen haluavan kaikki EU-jäsenyyden hyödyt ilman velvollisuuksia.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Brexit -neuvotteluista vastaava Michael Barnier kutsuivat Britannian hallituksen kehittämiä suunnitelmia “fantasiapolitiikaksi”, toiveajatteluksi.

Konservatiivit sisällissodassa

Epämääräisistä suunnitelmista päätellen Theresa May näyttää olevan edelleen jyrkkää Brexit-linjaa ajavien puoluetovereidensa talutusnuorassa.

He uskovat, että Britannia voi neuvotella täsmälleen haluamansa EU-erosuhteet. Kompromisseihin myöntyminen olisi heidän ja Britannian vaikutusvaltaisen iltapäivälehdistön mielestä maanpetturuutta.

Theresa May on kahden tulen välissä, sillä samaan aikaan puolueen EU-myönteinen siipi on alkanut kyllästyä pääministerin kiemurteluun.

Keskiviikkona entinen konservatiivipääministeri John Major vaati Maytä hyväksymään kompromissiratkaisun. Hänen mielestään Britannian pitäisi mukautua Norjan malliin tai niellä Kanadan kaltainen EU-suhde.

Norjan mallissa Britannia säilyttäisi sisämarkkinaoikeutensa, mutta joutuisi mukautumaan Brysselin päätöksiin.

Kanadan mallissa Britannia luovuttaisi vähemmän omaa päätösvaltaansa, mutta esimerkiksi finanssipalveluiden oikeus toimia EU:n alueella heikkenisi huomattavasti.

Kompromisseilla olisi kiire

Theresa Mayn johtamalle konservatiivihallitukselle kumpikaan vaihtoehdoista ei näytä kelpaavan vaikka fantasiapolitiikasta luopumisen tarve olisi akuutti. EU-eropäivään on enää vuosi ja kuukausi aikaa.

Jos Britannia aikoo luopua "fantasiapolitiikasta", se pitäisi tehdä pian. EU-eropäivään on enää vuosi ja kuukausi aikaa.

Liike-elämä ei voi valmistautua eroon jos se ei tiedä tulevia toimintaehtojaan. Mitä kauemmin Britannia yrittää lassota kuuta taivaalta, sitä suuremmaksi kasvaa riski sekasortoisesta EU-erosta, jossa vapaakauppasopimusta ei saada aikaiseksi.

Se olisi taloudellisesti pahin vaihtoehto Britannialle. Hallituksen itse tilaaman tutkimuksen mukaan maan talouskasvu (siirryt toiseen palveluun) jäisi kahdeksan prosenttiyksikköä ennustettua pienemmäksi, jos kauppaa jouduttaisiin tekemään maailman kauppajärjestö WTO:n ehdoilla.

Jos Britannia olisi valmis kompromisseihin, olisivat haittavaikutukset huomattavasti pienemmät. Mutta ilmassa ei ole merkkejä siitä, että Theresa May olisi tänään myönnytyksiin valmis.

Korjattu kohtaa hallituksen tilaamasta ennusteesta, sopimuksetta jääminen leikkaisi 8 prosenttiyksikköä talouskasvua.