Baarissa keksitystä ideasta tuli kohutuin kansanäänestys vuosiin – Sveitsi päättää yleisradioyhtiön kohtalosta

Sveitsiläisiltä kysytään sunnuntaina vaaliuurnilla, haluavatko he eroon tv-lupamaksusta. Aloitteen vastustajien mukaan demokratia on vaakalaudalla.

Berliini

Kaikki alkoi zürichiläisestä baarista vuonna 2013. Koolla oli joukko nuoria miehiä, jotka kannattivat libertaarisia ajatuksia valtion mahdollisimman pienestä roolista yhteiskunnassa.

Muutaman oluen jälkeen he keksivät ajatuksen kansanäänestyksestä, joka tähtäisi tv-lupamaksun lakkauttamiseen. Näin he ovat itse kertoneet aloitteen synnystä.

Yksi ideoijista on 30-vuotias Christian Zulliger. Hän on sitä mieltä, että valtion pitäisi vastata vain ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta, kaiken muun voi jättää yksityisiin käsiin.

– Haluan maksaa vain palveluista, joita käytän, Zulliger sanoi saksalaisen Die Zeit –lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka Sveitsin parlamentti ja hallitus ovat tv-lupamaksun puolella, Sveitsissä kansa voi päättää toisin.

Suoran demokratian järjestelmässä kansalaiset voivat saada lakialoitteita äänestykseen, jos he onnistuvat keräämään tarpeeksi allekirjoituksia äänestyksen tueksi.

Mitä äänestyksessä on pelissä?

Baarikeskustelusta alkanut ideointi on johtanut siihen, että sveitsiläiset äänestävät sunnuntaina yleisradioyhtiönsä SRG:n kohtalosta.

Tarkalleen ottaen sveitsiläiset ottavat kantaa No Billag -nimiseen lakialoitteeseen (siirryt toiseen palveluun), joka lakkauttaisi paikallisen lupamaksun ja uhkaisi siten yleisradioyhtiön olemassaoloa. Aloitteen nimi viittaa televisio- ja radiolupamaksuun, joka on yleensä noin 450 frangia eli neljäsataa euroa kotitaloutta kohti vuodessa.

Billag-maksu kattaa noin 75 prosenttia yleisradioyhtiö SRG:n budjetista ja vielä suuremman osuuden paikalliskanavien tuloista. Maksusta luopuminen ajaisi koko yhtiön ja kymmenet paikalliset radio- ja televisiokanavat kohti tuntematonta.

Parlamentin enemmistö ja hallitus suosittavat äänestämään lakialoitetta vastaan. Puolueista ainoastaan oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP kehottaa sveitsiläisiä tukemaan aloitetta.

No Billag -aloite on noussut Sveitsin puhutuimmaksi äänestykseksi vuosiin. Yle Uutisgrafiikka

Miksi kohu, vaikka aloite ei näytä menevän läpi?

Mielipidemittausten mukaan aloite ei näillä näkymin tule hyväksytyksi. Arvostetun gfs.Bern-tutkimuslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa tekemässä kyselyssä 65 prosenttia ilmoitti olevansa aloitetta vastaan.

Siitä huolimatta No Billag on noussut Sveitsin puhutuimmaksi äänestykseksi vuosiin, ja sitä on pidetty yhtenä viime vuosien merkittävimmistä.

Lakialoite on tehty harvinaisen tiiviiksi. Jos se menisi läpi, Sveitsin valtio ei saisi myöskään päättää budjettituesta julkisen palvelun yleisradioyhtiölle eikä perustaa uutta vastaavaa yhtiötä rauhan aikana.

Äänestystä seurataan tarkkaan muun muassa naapurimaassa Itävallassa.

Siellä äärioikeistolaisen vapauspuolue FPÖ:n johtaja, varaliittokansleri Heinz-Christian Strache on noussut julkisesti Itävallan yleisradioyhtiötä ORF:ää vastaan.

Viimeksi Strache syytti ORF:n tähtiankkuria Facebook-seinällään valehtelusta.

Mitä sanovat aloitteen kannattajat?

Aloitteen tekijöiden pääväite on, että jokaisen pitäisi pystyä päättämään itse, miten he rahansa käyttävät. Siksi he haluavat pakollisesta lupamaksusta eroon.

Kyllä-puolen kampanjoissa sanotaan, että yleisradioyhtiön asema muistuttaa monopolia ja yhtiön pitäisi pystyä rahoittamaan toimintansa muulla tavoin. Ja että Netflixin, nettiuutisten ja muiden palveluiden aikana yleisötkin ovat hajaantuneet.

Yleisradioyhtiö SRG:n rakennus Zürichissä. AOP

Yksi aloitteen äänekkäimmistä tukijoista on kansanpuolue SVP:n kansanedustaja Natalie Rickli. Hän ei usko vastustajien argumentteja, joiden mukaan lupamaksusta luopuminen vaarantaisi puolueettoman uutistarjonnan.

Ricklin mukaan SRG on turvonnut tarpeettoman suureksi. Yhtiö työllistää noin 6 000 ihmistä eli noin kaksi kertaa enemmän kuin Yle. Sveitsissä on yli kahdeksan miljoonaa asukasta.

– SRG pyörittää seitsemää televisiokanavaa, 17 radiokanavaa ja kahtasataa sosiaalisen median tiliä. Ja tämä tarkoittaa julkisen palvelun yhtiötä? Mikä vitsi, Rickli sanoi sveitsiläisen Neue Zürcher Zeitungin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Aloite saattaa kerätä tukijoita myös vakiintuneita valtainstituutioita vastaan protestoivista äänestäjistä.

Entä vastustajat?

Vastustajien mukaan No Billag -lakialoite räjäyttäisi yhden Sveitsin demokratian tukipilareista, monipuolisen uutistarjonnan.

Tämä on Sveitsin poliittisen johdon ja aloitetta vastustavan kansalaisjärjestön Operation Liberon pääväite.

Järjestön mukaan Sveitsi tarvitsee vahvaa yleisradioyhtiötä jopa enemmän kuin muut eurooppalaisvaltiot. Syynä on suora demokratia ja neljä kertaa vuodessa järjestettävät lukuisat kansanäänestykset. Sveitsiläisten täytyy saada jatkuvasti tietoa siitä, mitä äänestykset koskevat ja miten ne vaikuttavat yhteiskuntaan, perustellaan.

Yleisradioyhtiön puolustajat ovat vedonneet myös tutkimuksiin, joiden mukaan yleisradioyhtiöt hyödyttävät myös niitä, jotka eivät palveluita käytä.

Reuters-insituutin selvityksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan yleisradioyhtiön olemassaolo lisää poliittista osallistumista ja tietoa yhteiskunnan tapahtumista. Joidenkin tutkimusten mukaan yleisradioyhtiöt lisäävät luottamusta myös yhteiskunnan muihin insituutioihin, selvitys kertoo.

Sveitsin liittoneuvosto eli hallitus sanoo, että lakialoite vaarantaa kaikki sellaiset ohjelmat, jotka eivät tuota selvää voittoa. Hallituksen mukaan aloite myös herättää turhia toiveita, sillä sen mukaan yleisradion alasajo ei monipuolistaisi ohjelmatarjontaa. Lisäksi esimerkiksi penkkiurheilu olisi nykyistä kalliimpaa, koska urheilu siirtyisi maksukanaville.

Yleisradioyhtiön tukijat ovat myös muistuttaneet, että nelikielisen Sveitsin kansalaisia ei sido yhteen kieli tai kulttuuri, vaan yhteiset instituutiot. Tämän vuoksi yhteinen, eri kieliryhmiä palveleva yleisradioyhtiö on merkittävä tekijä myös kansallisen yhtenäisyyden kannalta.

SRG tuottaa ohjelmia kansalliskielillä saksaksi, italiaksi, ranskaksi ja retoromaaniksi sekä myös englanniksi.