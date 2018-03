AFP: Euroopassa useita kymmeniä ihmisiä kuollut kylmyyteen

Myös Italiassa Firenzessä lunta on tullut runsaasti. Kuva otettu 1. 3. 2018.

Viime päivien pakkaset ja lumimyräkät ovat aiheuttaneet kuolonuhreja eri puolilla Eurooppaa, kertoo uutistoimisto AFP. Euroopan laajuisesti arvioidaan olevan jo yli 55 kuollutta.

Pelkästään Puolassa kylmyyteen liittyviä kuolemia on yli 20. Kuolleista suurin osa on kodittomia, kadulla asuvia ihmisiä.

Slovakiassa puolestaan on vahvistettu 7 ihmisen kuolleen, kertovat maan terveysviranomaiset.

Tshekissä kuolleita on 6, Liettuassa 5, Ranskassa 4 ja Espanjassa kolme. Lisäksi Italiassa, Serbiassa, Romaniassa ja Sloveniassa kuolonuhreja on kussakin maassa vahvistettu olevan kaksi. Britanniassa ja Alankomaissa on yhteensä kaksi kuollutta.

– Suurimmassa riskiryhmässä ovat iäkkäät ihmiset ja lapset sekä henkilöt, joilla on kroonisia sairauksia, toteaa Maailman terveysjärjestö WHO.

Uutistoimisto AFP:n tietoonsa saamat uhriluvut on tilastoitu helmikuun 23. päivän jälkeen eli viimeisen viikon ajalta.

Kodittomille suojia

Monissa Euroopan kaupungeissa viranomaiset ovat erityisen huolissaan kodittomien tilanteesta.

Pariisissa pyritään järjestämään hätämajoitusta kaupungin arviolta 3 000 kodittomalle. Viranomaiset ovat partioineet kaduilla etsien suojaa tarvitsevia ihmisiä.

Saksassa puolestaan kansallinen kodittomien avustusjärjestö vaatii yömajoja avaamaan ovensa jo päivällä.

– Ihminen voi kuolla kylmyyteen myös päivällä, sanoo järjestön johtaja Werena Rosenke uutistoimisto AFP:lle.

Liikenteessä ongelmia

Siperiasta vyörynyt kylmärintama ja eri puolilla Eurooppaa riehuneet lumimyrskyt ovat aiheuttaneet ongelmia liikenteelle niin maalla kuin ilmassakin.

Muun muassa Irlannissa Dublinin lentokenttä on perunut kaikki lennot lumen takia ainakin lauantaihin saakka.

Myös Skotlannissa Glasgowssa sekä Edinburghissa ainakin osa lennoista on peruttu. Sveitsissä Genevessä lentokenttä sulkeutui torstaiaamuna useiksi tunneiksi kovan pakkasen, lähes -40 asteen, takia. Myös Amsterdamin Schipolin lentokentällä lentoja on peruttu.

Niin ikään junaliikenteessä on ollut ongelmia ainakin Pohjois-Italiassa ja Britanniassa.

Etelä-Ranskassa, lähellä Montpellieriä noin 2 000 autoilijaa moottoritiellä joutui vuorokaudeksi lumen saartamaksi.

Lähteet: AFP