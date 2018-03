Oikeus päätti: Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja saa syytteet luottamusaseman väärinkäytöstä

Kittilä

Lapin käräjäoikeus on ottanut perjantaina kantaa siihen, voiko syyttäjä nostaa syytteitä laskettelurinneyhtiö Levi Ski Resort Oy:n toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta vastaan luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Palosaari vaati oikeudelta, että syyte jätetään tutkimatta, koska asianomistaja ei ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi eikä yleinen etu vaadi syytettä nostettavaksi.

Käräjäoikeuden ratkaisu on, että syyttäjällä on asiassa syyteoikeus. Oikeuden mukaan hissihankinnoista tehdystä tutkintapyynnöstä on alkanut niin laaja ja merkittävä tapahtumien sarja, että erittäin tärkeä yleinen etu edellyttää syytteen nostamista myös tapahtumasarjan aloittaneesta menettelystä.

Tällaisessa rikoksessa syyte voidaan nostaa vain asianomistajan – eli tässä tapauksessa Levi Ski Resort Oy:n – ilmoituksen perusteella, ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteiden nostamista.

Yhtiöön valittu uusi hallitus perui edellisen hallituksen tekemän tutkintapyynnön poliisille tuoreeltaan vuoden 2014 alussa, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä palautti asian myöhemmin uudelleen poliisille tutkittavaksi.

Palosaari kiistää syytteet

Rikosepäily liittyy Levin hissihankintoihin. Yhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren epäillään vuotaneen luottamuksellista tietoja tarjouskilpailuun osallistuneelle yritykselle toisen yrityksen tarjouksesta ja näin pyrkineen suosimaan yhtä hissivalmistajaa tarjouskilpailussa.

Palosaari kiistää syytteet luottamusaseman väärinkäyttämisestä.

– Tottakai kiistän syytteet, olen koko ajan ajanut yhtiön parasta.

Poliisitutkinta alkoi jo vuoden 2013 lopulla. Palosaarta epäiltiin myös yrityssalaisuuden rikkomisesta, mutta tästä asiasta syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen.