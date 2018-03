Trump käytti tullipäätöksessään sota-ajan lain porsaanreikää – pörssit putoavat Aasiassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen torstaina, että Yhdysvallat ottaa käyttöön teräksen ja alumiinin tuontitullit.

Alan ulkomaisille yrityksille uutinen on huolestuttava, sillä se heikentää niiden kilpailumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Aasiassa metalliyritysten pörssikurssit ovatkin laskeneet selvästi. Kaikki idän pörssit olivat Suomen aikaa torstaiaamuna 1 - 2 prosenttia miinuksella.

Teräksen ja alumiinin tuottajamaissa presidentti Trumpin päätös on aiheuttanut kiukkua, sillä hän käytti tullien noston perusteena kansainvälisten kauppasopimusten porsaanreikää, joka on tarkoitettu vain sota-ajalle, kertoo talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Esimerkiksi Kanadan ulkoministeri Chrystia Freenland piti "täysin sopimattomana, että Kanadan Yhdysvaltain kanssa käymää kauppaa pidetään turvallisuusriskinä".

Trump itse on syyttänyt maan aikaisempia kauppaneuvotteluja täydellisestä tietämättömyydestä, jonka johdosta Yhdysvaltoja on kohdeltu huonosti ja tehtaita on siirtynyt muihin maihin.

– Katsokaa kaikkia autotehtaita, jotka ovat siirtyneet Meksikoon ilman mitään järkevää syytä paitsi, että emme itse ollenkaan tienneet, mitä teimme. Nyt me tuomme ne kaikki takaisin, hän uhosi.

Työpaikkojen paluu epävarmaa

Arvostettu taloustutkimusjulkaisu Econofacts (siirryt toiseen palveluun) huomauttaa, että metallin tuontitullit voivat enemmänkin haitata Yhdysvaltain teollisuutta. Tutkimuksesta kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti Trump on syyttänyt erityisesti Kiinaa metallituotteiden polkumyynnistä. Kiinan tuonti on kuitenkin vain kaksi prosenttia USA:n teräksentuonnista.

Kiina on uhannut vastata USA:n kaupparajoitteisiin. Tämä tarkoittaisi tuontituotteiden kallistumista niille lukuisille yhdysvaltalaisille yhtiöille, jotka ovat riippuvaisia erityisesti Kiinasta tuotavista raaka-aineista ja komponenteista.

Onkin odotettavissa, että Trumpin teräs- ja alumiinitulleja helpotetaan monilla poikkeusmääräyksillä.

Kiinalla on myös mahdollisuus laajentaa omia rajoitustoimiaan muille aloille, jotka osuisivat pahemmin Yhdysvaltain talouteen. Kiina voisi mm. rajoittaa yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden tuontia.

American Economic Association -tutkimuslaitos huomauttaa, että vuosina 1962-2005 USA:n terästeollisuus menetti kolme neljäsosaa työpaikoistaan. Tämä johtui suurelta osin teknologian kehittymisestä, mikä paransi tuottavuutta.

Tästä syystä on oletettavaa, että vaikka tuotantoa siirtyisikin takaisin Yhdysvaltoihin, uusia työpaikkoja ei syntyisi enää aiemmassa määrin, tutkijat ennustavat.

Nämä spekulaatiot huolestuttavat yrityksiä ja maailmankaupasta vastaavia viranomaisia, mikä ilmenee pörssikurssien laskuna.

Lähteet: AFP, AP