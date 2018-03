Trumpin tullimaksujen seuraus: Teräsyhtiöt lievässä pudotuksessa Helsingin pörssissä

Outokummulla on tehdas muun muassa Torniossa.

Teräsyhtiöiden Outokummun ja SSAB:n kurssit olivat laskussa Helsingin pörssin avautuessa perjantaiaamuna.

Outokummun osakkeiden kurssi laski 1,16 prosenttia. SSAB:n A-osake puolestaan putosi 1,37 prosenttia ja B-osake 1,95 prosenttia.

Yhtiöt ovat alallaan Suomen suurimmat. Outokummulla on tehdas Lapissa Torniossa. Outokummun suurin osakkeenomistaja on valtio sijoitusyhtiö Solidiumin kautta. Sillä on lähes 23 prosenttia osakkeista.

SSAB on ruotsalainen teollisuuskonserni, joka hankki vuonna 2014 omistukseensa suomalaisen Rautaruukin. Sillä on tehdas Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen torstaina, että Yhdysvallat asettaa maahan tuodulle teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut. Ne ovat tulossa voimaan ensi viikolla. Trump perustelee maan teräs- ja alumiiniteollisuuden tilan paranevan maksujen myötä.