Lumimyrsky Irlannissa – lähes koko väestöä kehotetaan pysymään sisällä iltaan asti

Lumisade on jatkunnut Irlannissa jo useita päiviä. Kuva Dublinista 28. helmikuuta.

Pahimman myrskyn kourissa on pääkaupunki Dublin, missä saattaa enimmillään sataa jopa metri lunta.

Emma-nimen saanut talvimyrsky on saanut Irlannin sekaisin. Suurin osa saarivaltakunnasta on jäänyt voimakkaan tuulen kinostaman lumen alle, kertoo maan yleisradioyhtiö RTE (siirryt toiseen palveluun).

Tuhannet ihmiset ja liikeyritykset ovat vailla sähköä varsinkin Irlannin itärannikolla. Monet tiet on suljettu ja jotkut autoilijat ovat joutuneet viettämään yön ojiin liukuneissa autoissa.

Irlannin turvallisuusviranomaiset ovat antaneet korkeimman, eli punaisen varoituksen Munsterin, Leinsterin ja Galwayn alueille. Tämä tarkoittaa lähes koko Irlannin tasavaltaa. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa tänään kello 18:aan saakka.

Kuvakaappaus Irlannin yleisradioyhtiön sivulta. rte.ie

Pääministeri Leo Varadkar muistutti tiedotteessa kansalaisia, ettei kenenkään pidä vaarantaa henkeään rajuilmassa.

Lunta kertyy eniten maan etelä- ja itäosaan. Dublinissa voi paikoin olla metri lunta. Lämpötila on pakkasella. Ylin päivälämpötila on tänään perjantaina -1:n ja plus 3:n välillä.

Koulut ja ylemmän asteen opistot pidetään tänään suljettuina. Dublinin lentokentällä suurin osa lennoista on peruttu, mutta osa on päässyt matkaan. Maan muut lentokentät ovat tänään kiinni.

Emma-myrsky riepottaa myös Britanniaa, missä armeija on otettu avuksi avaamaan lumen tukkimia maanteitä.