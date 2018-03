Lakkaa puhumasta kiireestäsi ja ole läsnä – kiirettä voi itse vähentää ja se kannattaa

Työkaverin kommentti menee palaverissa ohi, kun samaan aikaan näpyttelen kännykällä viestiä. Pidempi kirjoitustyö on pakko saada valmiiksi ja toinen olisi jo pitänyt saada alkuun. Lapsi on päässyt koulusta ja viestittelee WhatsAppilla. Puhelin soi. Ajatukset säntäilevät asiasta toiseen ja kiire kiristää leukapielet yhteen.

On aika pysähtyä hetkeksi.

Jos Hoppu on hanurista -kirjan kirjoittaja Maarika Maury saisi antaa vain yhden neuvon kiireen hallintaan, hän kehottaisi opettelemaan karsimista. Sillä saa valtavasti aikaa tärkeimmille asioille.

– Kun tekee vähemmän, saa enemmän aikaan. On yleistä, että tehdään hirveästi, mutta ei mitään loppuun asti, toimitusjohtaja ja muutosvalmentaja Maarika Maury Kissconsultingista sanoo.

Osan tehtävistä voi siirtää ja osan voi ehkä tehdä joku muu. Viimeistään silloin on aika herätä, jos vuorokauden tunnit eivät tunnu riittävän.

– Tekemistä on liikaa, jos ei ehdi nukkua tai nauttia elämästä.

Poista kiire sanavarastostasi

Kiireestä puhuminen lisää kiireen ja paniikin tuntua. Se vie myös aikaa varsinaiselta tekemiseltä.

– Soitin asiakkaalle, joka toitotti, että hänellä on kauhea kiire. Hän puhui siitä viisitoista minuuttia. Siinä ajassa hän olisi jo saanut sanottua asiansa, Maarika Maury sanoo.

Hän neuvookin poistamaan kiireen omasta sanavarastosta. Se kannattaa koettaa kitkeä myös sisäisestä puheesta. Kiirepuheella on kielteinen vaikutus mielialaan ja se jäykistää kehon. Lisäksi hoppuilu tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin.

– Jos vaikkapa pomo puhuu kiireestä, ihmiset alkavat ajatella, että on tärkeää olla kiireinen. Se tarttuu ja tulee paniikin ilmapiiri.

Henrietta Hassinen / Yle

Ole läsnä juuri nyt

Kun on oikein kiire, ajatukset lähtevät helposti sinkoilemaan seuraavaksi hoidettaviin tai kesken jääneisiin asioihin. Hätiköinti vähenee, kun koettaa olla läsnä juuri siinä, mitä kulloinkin on tekemässä.

– Jos esimerkiksi puhut lapsen kanssa, ole oikeasti lapsen kanssa, Maarika Maury sanoo.

Hän neuvoo sekä hiljentämään että nopeuttamaan tahtia limittäin. Niin saa eniten aikaan.

– Vedä henkeä ja kirjoita ylös, mitä pitää tehdä. Valitse, minkä asian ainakin teet, ja tee se sitten rivakasti.

Välillä kannattaa hidastaa kunnolla ja keskittyä kokonaan lepäämiseen. Ihminen tarvitsee palautumista.

Kokoa tehtävät yhdelle listalle

Tehtävien paljous voi ahdistaa, jos niitä putkahtelee eri kanavista: yhdestä asiasta muistuttaa post it -lappu, toisesta pikaviesti, kolmannesta on sovittu kasvotusten. Kokonaisuus on helpompi hahmottaa, kun tehtävät kokoaa listaksi yhteen paikkaan ja käyttää samaa paikkaa aina. Lista voi olla sähköinen tai paperinen.

Lista auttaa myös siinä, ettei tule lupauduttua enempään kuin mihin oikeasti pystyy.

– Jos asiat ovat yhdellä listalla, on töissäkin helppo mennä pomolle juttelemaan, että näetkö, minulla on liikaa töitä. Priorisoidaan yhdessä, Maarika Maury sanoo.

Henrietta Hassinen / Yle

Muiden ihmisten kanssa kannattaa ottaa puheeksi sellaiset asiat, jotka tuottavat kerrasta toiseen kiirettä. Jos joku tekee sovitut asiat aina myöhässä tai antaa jatkuvasti epäselviä ohjeita, paine kasautuu muille. Aina ihmiset eivät itse tajua, mitä vaikutuksia heidän käytöksellään on.

Kiire ei ole leikin asia

Joskus kiireellä myös kehuskellaan: olenpa tärkeä, kun minulla on niin järjetön kiire. Mutta hirveä kiire ei yleensä tarkoita tehokkuutta, ja sillä voi olla vakaviakin seurauksia.

Elimistön jatkuva stressitila altistaa monille sairauksille ja aiheuttaa uupumusta. Kiire aiheuttaa virheitä, joista puolestaan seuraa lisää kiirettä, jopa onnettomuuksia. Se hiertää myös ihmissuhteita: toisiin ihmisiin suhtaudutaan kireästi eikä olla oikeasti läsnä. Siksi hoppu on hanurista.

Maarika Maury, Jaana Tuomila ja Tuomo Meretniemi: Hoppu on hanurista – 12 askelta kiireen kitkemiseksi (Kiss Publishing, 2018)