Trumpin terästullit kuumentavat suomalaispoliitikkojen tunteita – Vanhanen: Talouden noususuhdanne saattaa päättyä tähän

Matti Vanhanen sanoo STT:lle, että EU:n on torjuttava Trumpin hanke nopeilla toimilla.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) varoittaa Yhdysvaltain kaavailemien terästullien voivan poikia kahden rintaman kauppasodan.

– Jos Trump ryhtyy yksipuolisiin toimiin, meidän on vastattava. Tämä ei kuitenkaan ole vain Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen ongelma, koska se vaikuttaa teräksen tuotantoon ja markkinoihin myös muualla, Katainen sanoi Politico-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Kataisen mukaan mahdolliset amerikkalaistullit pakottaisivat Aasian maat, kuten Kiinan, viemään lisää terästä Eurooppaan, koska sitä ei saada vietyä Yhdysvaltoihin. Tämä taas vaatisi EU:ta ryhtymään toimiin oman tuotantonsa suojelemiseksi.

– Tästä voi helposti seurata kahden rintaman kauppasota, jonka ainoana syynä on yksi Yhdysvaltain presidentin tekemä päätös. Ongelmana on se, että jos kauppasota syttyy, en tiedä miten se saadaan loppumaan. Sota on helpompi välttää kuin lopettaa. Katainen varoittaa.

Vanhanen: Stoppi USA:n rusinoiden poimimiseen pullasta

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) vaatii EU:lta päättäväisiä toimia Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleja vastaan. Vanhanen sanoo Twitterissä, että maailmantalouden noususuhdanne saattaa päättyä tähän tulliin.

– EU:n on ensi sijassa pyrittävä nopeilla neuvotteluilla torjumaan presidentti Trumpin hanke. Mutta samalla unionin on oltava valmis vastaamaan samalla mitalla ja osoittamaan selkeästi, että rusinoiden poimiminen yhden maan oman tuotannon suojaamiseksi ei ole hyväksyttävää, hän sanoo STT:lle.

Vanhasen mukaan EU:n on myös tiivistettävä kaupallisia yhteyksiä muun maailman kanssa.

Elinkeinoministeri: Tullit uhka talouden kehitykselle

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) puolestaan pitää Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kaavailemia teräs- ja alumiinituontitulleja uhkana kansainvälisen talouden kehitykselle. Lintilä muistuttaa Suomen talouden olevan erittäin riippuvainen viennistä ja maailmantalouden vedosta.

– Talous on saatu erittäin hyvin kasvavalle uralle. Kun uhkakuvia maailmantalouden kasvun suhteen tulee, niin ensimmäisenä menee ihmisten luottamus siihen, että talouden kasvu jatkuu.

– Jos maailmantalous painuu alas, niin Suomi vientiherkkänä maana on hyvin herkkä näille virtauksille. Sieltä tulee sitten kasvun kautta ne vaikutukset kansalaisille, Lintilä sanoi STT:lle.

Lintilän mukaan uusi kauppasota ei vielä ole käsillä, vaikka kaikki mahdollisuudet siihen ovat olemassa.

