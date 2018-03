Valokuvaaja Karoliina Paatos taltioi Amerikan hiipuvaa cowboy-kulttuuria, jota vaalitaan muun muassa homorodeossa

Seitsemän vuotta sitten Nevadassa valokuvaaja Karoliina Paatos saapui paikalliselle karjatilalle lehtikuvauskeikalle. Hänen oli tarkoitus kuvata tilalla asuvan perheen äitiä, mutta kävikin ilmi, että karjan vesipaikka oli kuivunut ja eläimet piti siirtää välittömästi. Lapsesta asti ratsastanut Paatos päätyi perheen tyttöjen kanssa ajamaan karjaa samalla, kun vanhemmat kokosivat laumaa edestakaisin ratsastaen.

Yhä harvemmalla on mahdollisuus elää karjasta. Karoliina Paatos, valokuvaaja

– Päivä oli todella kuuma ja mukana oli vain vähän vettä sekä muutama pikku omena. Tytöt eivät valittaneet kertaakaan, Paatos kertoo.

Tytöt tekivät Paatokseen niin suuren vaikutuksen, että he päätyivät keskushahmoiksi Paatoksen Cowboy Girls -sarjaan. Paatos aikoo seurata nyt 12- ja 14-vuotiaiden tyttöjen elämää aikuisuuteen saakka.

Karoliina Paatos

Kole pitkän rodeopäivän jälkeen. Ilma on värittynyt metsäpalojen vuoksi. Karoliina Paatos

Jetten ja Kolen kautta Paatos seuraa cowboy-kulttuurin ja karjatilatalouden muutosta Amerikassa. Hän kertoo nähneensä jo vajaan kymmenen vuoden aikana, että tilalliset Nevadassa ja muualla Yhdysvalloissa ovat yhä ahtaammalla muun muassa pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi. Monet ovat joutuneet myymään eläimet, koska vettä ei ole. Haasteita tuo myös yhä kallistuva maa.

– Voisi ajatella, että siellä on nyt menossa maaseudun rakennemuutos. Yhä harvemmalla on mahdollisuus elää karjasta ja se elämäntapa vaatii todella paljon sitoutumista. Useimmat cowboyt esimeriksi tekevät muutakin työtä.

Joiltakin osin kulttuuri on kuitenkin säilynyt yllättävän muuttumattomana. Valokuvaajalle on ollut mieluisaa huomata, että hevonen on edelleen korvaamaton kumppani karjanajossa ja perinteiset stetsonit, nahkachapsit ja silkkihuivit ovat vieläkin arkikäytössä.

Siskokset Jette ja Kole kuvasarjasta Cowboy Girls. Karoliina Paatos

– Cowboy-kulttuuri on herkullinen aihe valokuvaajalle, kun se on niin visuaalinen, mutta kukaan ei ole pukeutunut kuvia varten, vaan yksityiskohdilla on merkitys. Esimerkiksi leveälierinen hattu suojaa auringolta, joka on todella paahtava.

Homorodeo syntyi miehisen cowboy-kulttuurin rinnalle

Arkisen karjatilaelämän lisäksi Paatos on kuvannut rodeota eri puolilla Yhdysvaltoja. Rodeo on urheilua ja juhla, johon mennään viihtymään.

Kahdeksan vuoden aikana Paatos on julkaissut Cowboy Girls- sarjan lisäksi palkitun American Cowboy-kirjan ja hänen teoksiaan on ollut esillä useissa alan arvostetuissa julkaisuissa. Tuleva kirja käsittelee homorodeota, joka on syntynyt miehisen cowboykulttuurin rinnalle 70-luvulla, kun homoseksuaalit eivät saaneet osallistua rodeokilpailuihin.

Paatos on seurannut muun muassa Miss Gay Rodeo Arizonan, Alfonzan elämää. Karoliina Paatos

– Ei tietenkään voi yleistää, mutta kyllä siihen elämäntapaan tietynlainen koti, uskonto ja isänmaa -ajattelu liittyy.

Paatos vertaa asenneilmapiiriä suomalaiseen jääkiekkokulttuuriin, jossa homous on edelleen tabu.

– Onhan se meilläkin itsestäänselvyys, että täytyy olla jääkiekkoilijoita, jotka ovat homoseksuaaleja, mutta siitä ei vain puhuta, koska se ei kuulu siihen maailmaan.

Karjanajoa Nevadassa, Arizonassa. Näillä alueilla hevonen on tärkeä kumppani, vaikka muualla Amerikassa karjaa ajetaan myös mönkijöillä, mopoilla, lentokoneilla ja droneilla. Karoliina Paatos

Rodeot ovat cowboykulttuurissa juhlatapahtumia, joihin liittyy tietynlainen karnevalismi. Homorodeossa se korostuu ja perinteisten rodeoiden kuningattaren ja kuninkaan sijasta homorodeossa kuninkaallisia ovat Dragqueenit ja MsTerit.

Homorodeo on sponsoroitua urheilua, kuten tavallinenkin rodeo, johon osallistuminen maksaa ja josta voittaa rahaa. Gay rodeossa sarjoihin voi kuitenkin osallistua vapaasti sen mukaan, mihin itse tuntee kuuluvansa.

– He kokevat homorodeon olevan kuin perhe. Kaikki eivät tule toimeen keskenään, mutta jokainen saa olla oma itsensä. Moni on sanonut, että koska heidän oma perheensä ei ole heitä hyväksynyt, niin tämä on heidän itse valitsemansa perhe.