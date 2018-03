Innokas keräilijä pystytti harvinaisen yksityispostilaatikon mökkisaarelle – "Sympaattinen osoitus kansalaisaktiivisuudesta"

Postilaatikolle pääsee talvella jäätä pitkin vaikka hiihtäen ja kesällä veneellä. Kaikki laatikkoon jätetyt kirjeet ja kortit saavat erikoisleimat, jotka on suunniteltu Kemin Selkäsaarta varten.

Kemin edustalla olevaan Selkäsaareen on pystytetty erikoinen postilaatikko. Tähän laatikkoon jätettyihin postilähetyksiin lyödään saaren omat erikoisleimat ennen kuin postit viedään tavallisen kirjepostin joukkoon.

Innokas postimerkkeilijä Matti Tuovinen pystytti postilaatikon mökkisaareen viime kesänä, ja se on avoinna nyt ensimmäistä talvea. Tämä merkitsee Tuoviselle postinhakureissua meren jään yli vähintään kerran viikossa.

– Täällä on käynyt kanoottimiehiä, geokätköilijöitä ja veneilijöitä, jotka ovat ajaneet saaren eteläpäähän ja kävelleet laatikolle. Liikkeellä on ollut myös leimakeräilijöitä. Kesän aikana saaresta on lähtenyt ehkä noin parisataa kuorta, kertoo Matti Tuovinen.

Postilaatikko on ollut toiminnassa viime kesästä lähtien ja palvelee nyt ensimmäistä talvea. Postilaatikko.

Viestintäviraston tiedossa ei ole toista yksityisen ylläpitämää postilaatikkoa. Kemin tapaus kuulostaa harvinaiselta myös Posti Groupissa.

– Minusta tämä on hyvin sympaattinen osoitus kansalaisaktiivisuudesta. Pienessä saaressa, jossa ei ole postin jättömahdollisuutta, on löytynyt kansalainen, joka on ottanut asian hoitaakseen talkooperiaatteella, sanoo yhtiön tuotepäällikkö Petri Pohjolainen.

Pohjolainen korostaa, että Postin toimitusaikalupauksen ja kirjesalaisuuden piiriin lähetykset kuuluvat vasta siinä vaiheessa, kun ne on toimitettu Postille.

Selkäsaaressa oleva postilaatikko eroaa selvästi Postin kirjelaatikoista ja laatikon erityisyys tuodaan selvästi esille myös laatikkoon ja sitä suojaavaan taustalevyyn kiinnitetyillä teksteillä. Laatikon värikin kertoo, että se ei ole Postille kuuluva oranssi malli.

Ski post -leima koristaa kirjettä talvisin

Matti Tuovisen toiveena on, että saaressa liikkuvat mökkiläiset, hiihtäjät ja matkailijat jättäisivät postia laatikkoon. Harrastajien houkuttelemiseksi Tuovinen leimaa lähetykset saaren omilla erikoisleimoilla. Hän on suunnitellut leimat itse ja teettänyt tarvittavat välineet Helsingin leimasintehtaan pajassa.

– Leimassa on Selkäsaaren kuva ja siinä lukee Kemi. Kuoriin laitetaan oheisleima, joka on joko kesä- tai talvileima. Molemmissa kausileimoissa on myös koordinaatit, joilla tämän paikan löytää, sanoo Tuovinen.

Tuovinen leimaa kaikki Selkäsaareen jätetyt kirjeet ja kortit olosuhteiden mukaan joko saaressa tai kovien pakkasten aikaan kaupungissa, jossa homma hoituu lämpimissä tiloissa toisin kuin mökkioloissa saaressa.

Laatikkoon jätettävät lähetykset kulkevat mantereelle joko moottorikelkassa tai veneellä. Ainoan katkoksen tuo kelirikkokausi, jolloin saareen ei pääse.

Matti Tuovinen huolehtii Selkäsaaren postin tyhjentämisestä ja toimittaa kirjelähetykset eteenpäin. Riikka Rautiainen/ Yle

Talvella laatikolla on ollut hiljaista, mutta kevään hiihtokelit ovat lisänneet postitrafiikkiakin. Perämeren pohjoisosissa hiihtokausi kestää pitkälle huhtikuuta, joten laatikolle pääsee helposti kevätjäitä pitkin.

Saaressa toimivassa latukahvilassa laatikkoa pidetään hyvänä ideana ja siitä aiotaan kertoa eteenpäin myös tiskillä.

– Mainitsen kaikille kävijöille, että saaressa on tämmöinenkin mahdollisuus. Jos saisimme vielä postikortteja ja -merkkejä myyntiin, niin pannaan posti kulkemaan, naurahtaa kahvilassa talkoileva Ari Matikainen.