”Ihmettelinkin, mikä tuo laatta oli” – Brother Christmas antanut lahjoituksia myös Tampereella

Brother Christmas on kertonut auttaneensa sairaita potilaita myös Pirkanmaalla.

Kohun keskipisteeseen joutuneen hyväntekijän lahjoituksista Taysille on kerrottu lukuisissa lehtijutuissa, mutta nyt kukaan sairaanhoitopiirin johdossa ei muista niitä.

Myös Tays on saanut lahjoituksia kohun keskiöön joutuneelta hyväntekeväisyyslahjoittajalta Brother Christmasilta. Tästä todistuksena ovat lukuiset jutut aiheesta. Brother Christmas on myös kertonut Pirkanmaalla tehdyistä lahjoituksista somessa.

Brother Christmas on lahjoittanut hyväntekijän Facebook-sivujen ja Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin keskosten osastolle noin 20 000 euron laitteen sekä lastenosastolle elektroniikkaa. Acutaan on annettu reippauslahjoja, kirjoja ja pehmoleluja pienille potilaille. Brother Christmas on myös käynyt esimerkiksi viime marraskuussa (siirryt toiseen palveluun) Taysin teho-osastolla ilahduttamassa lapsipotilasta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kuitenkin tietämätön, kuka on ottanut lahjoitukset vastaan. Sairaanhoitopiirin johto, Tampereen Lastenklinikan tukiyhdistys ja Taysin tukisäätiö eivät tiedä, kuka on päättänyt lahjoitusten ottamisesta vastaan.

Lahjoituksista ei ole tietoa

Sairaanhoitopiirin johtajan Rauno Ihalaisen tiedossa ei ole, että Brother Christmas olisi tehnyt lahjoituksia.

Tammikuun alussa aloittanut Taysin tukisäätiön asiamies Heikki Oksa ei myöskään tiedä, liittyykö Brother Christmas Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lahjoituksiin. Tehtävää aiemmin hoitanut Vuokko Ylinen ei muista tapausta.

Epäselvyydet pitää olla selvitetty ennen kuin lahjoituksia voidaan ottaa vastaan. Rauno Ihalainen

Tampereen lastenklinikan tukiyhdistyksen projektipäällikkö Susanna Lohiniemi on myös tietämätön tapauksesta.

– Ihmettelinkin, mikä tuo Brother Christmas –laatta Taysin lahjoituspuussa oli. Laatta tulee yleensä siitä, että antaa tonnin tai yli lahjoitusta.

Tays aikoo selvittää taustat

Jos Brother Christmas lahjoittaa lisää Taysiin, sairaanhoitopiiri aikoo tarkistaa sen taustat huolella.

– Epäselvyydet pitää olla selvitetty ennen kuin lahjoituksia voidaan ottaa vastaan, Rauno Ihalainen sanoo.

Brother Christmas on kiistänyt epäselvyydet rahanjaossa. Vesa Marttinen / Yle

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Brother Christmas –hyväntekeväisyysyhdistyksen rahankäyttöön liittyy epäselvyyksiä. Lehden mukaan epäselvyyksiä on ollut avustussummien määrässä ja kohdentumisessa sekä yhdistyksen saamien lahjakorttien käytössä. Tuusulalainen Ari Koponen toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Koponen kiistää

Ari Koponen on jo aiemmin kiistänyt syytökset Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa lahjakortit ovat menneet siihen, mihin ollaan sovittu lahjoittajien kanssa.

Rauno Ihalaisen mukaan on tärkeää myös Brother Christmasin osalta, että hän pystyy osoittamaan julkisuudessa, että kerätyt varat ovat menneet oikeaan tarkoitukseen.

– Jos asiat ovat kunnossa, suhtaudumme häneen samalla tavalla kuin muihin.

Brother Christmas kertoo viestintäavustajansa välityksellä sopineensa lahjoitukset aina etukäteen hyvässä yhteistyössä sairaalan edustajan tai edustajien kanssa.

Brother Christmasin mukaan yhteyttä on pidetty esimerkiksi Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n rahastonhoitajan kanssa.

– Sairaalan edustajat ovat lähettäneet Brother Christmasille toiveinaan tavaroista, joita sairaalaan voisi lahjoittaa. Yhdistyksen toiminnassa ei ole mitään salattavaa ja kiistän ehdottomasti kaikki väitetyt epäselvyydet, jotka liittyisivät Brother Christmas ry:n toimintaan, Brother Christmas kertoo.

Brother Christmas pahoittelee, jos tieto lahjoituksista ei ole levinnyt laajemmalle Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:ssä.

Testamentti- ja muita lahjoituksia

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sai viime vuonna yhteensä satoja tuhansia euroja lahjoituksina. Suurin osa rahoista tulee tunnetuilta lahjoittajilta. Suurin osa varoista tuli viime vuonna testamenteista sekä Pirkanmaan osuuskaupalta ja Pirkanmaan osuuspankeilta.

Näissä tapauksissa ja eri tapahtumissa lahjoittajan tausta on Ihalaisen mukaan helppo selvittää.

– Yksittäisissä testamenteissa on kohtuullisen merkittäviä lahjoituksia. Lahjoittaja jo määrittelee, mihin tarkoitukseen varat käytetetään. Yleensä lahjoitukset kohdistuvat lasten sairauksiin tai syövän hoitoon. Käytämme varoja lahjoittajan määrittämällä tavalla, Ihalainen kertoo.

Ihalainen toivoo, ettei keskustelu vaikuta lahjoituksien määrän vähentymiseen.

– Tavattoman mielellään otamme lahjoituksia vastaan. Arvostamme ja pidämme tärkeinä testamentteja ja hyväntekeväisyystapahtumia.

