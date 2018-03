Pariskunta perusti kotiinsa pieneläintuhkaamon ja muistolehdon – "Voi istahtaa muistelemaan edesmennyttä kaveriaan"

Parin vuoden prosessi on nyt ohi. Suomalainen pariskunta Mirva ja Marko Salmela ovat avanneet pieneläintuhkaamon Tornionjokilaaksoon, Ruotsin puolelle. Pieneläintuhkaamossa on ollut asiakkaita jonoksi asti jo ennen toiminnan käynnistymistä.

– Lupaprosessi on ollut todella rankka, toteaa Mirva Salmela.

Pari kertoo kaiken loksahtaneen kohdalleen, kun kauniin Sangisjoen rannalta löytyi täydellinen talo isoine tontteineen. Ensisilmäyksellä paikka vaikuttaa miltä tahansa maaseudun rauhassa olevalta talolta piharakennuksineen. Keittiön ikkunasta kuitenkin näkyy autotallin yhteydessä olevan lisärakennuksen pitkä piippu, joka paljastaa polttouunin paikan.

Keittiön vitriinissä ei ole ruoka-astioita, vaan tuhkan säilyttämiseen tarkoitettujen uurnien mallikappaleet.

Kati Siponmaa / Yle

Salmeloilla on ajatuksena jatkossa työllistää molemmat yrityksessään. Marko Salmela jäi jo aiemmin Nanson Tornion tehtaalta työttömäksi ja sen jälkeen tehdyt reissutyöt eivät tuntuneet pitemmän päälle mukavilta. Mirva Salmela työskentelee vielä Haaparannan kunnan kotisairaanhoidossa. Naisella on taustalla myös eläintenhoitajan opinnot.

Paikka on Ruotsin puolella mutta asiakkaita on koko Pohjois-Suomesta.

– Olemme Ruotsin Jordbruksverketin ja Suomen Eviran kanssa olleet yhteyksissä ja meillä on lupa kuljettaa menehtyneitä tai lopetettuja lemmikkejä rajan yli, Marko Salmela sanoo.

Lemmikkien muistolehto omalle tontille

Mirva ja Marko Salmelan yritys sijaitsee 40 kilometriä valtakunnan rajalta Kalixin suuntaan.

Taloon kuulunut iso tontti palveli myös Salmeloiden suunnitelmia. Keväällä jokirantaan avataan muistolehto. Jos ei välttämättä halua tuhkauurnaa kotiinsa, Salmeloilla on tarjota yhteistuhkaus, jolloin useamman lemmikin samanaikaisesta tuhkauksesta jääneet tuhkat sirotellaan muistolehtoon.

– Sinne laitetaan penkit, jossa voi istahtaa muistelemaan edesmennyttä kaveriaan.

Tornionjokilaaksossa hiljattain perustetun Salmela Gården -pieneläintuhkaamon ajoitus osui täydelliseen saumaan. Meri-Lapin pieneläinhautausmaalla ei pystytä tänä talvena talvihautauksia suorittamaan ja lähimmät tuhkaamot ovat reilun sadan kilometrin päässä Oulussa tai Rovaniemellä.

Yrityksen käytössä on pakastettuna kuljettamiseen tarvittava kalusto. Salmelat selventävät, että asiakas voi toki halutessaan itsekin tuoda lemmikkinsä viimeiselle matkalleen.

– Rajan ylittämisessä ei ole niin tarkkoja säännöksiä kuin elävän eläimen kanssa, koska eläin säilytetään täällä asianmukaisesti kylmiössä siihen saakka, kun se tuhkataan.

Tuhkausuuni on alan viimeisintä tekniikkaa. Se on erillisessä kontissa toimistotilojen ja eläinten käsittelytilojen yhteydessä. Kati Siponmaa / Yle

Kysyntää lemmikkien tuhkaukselle riittää pohjoisessa

Kysyntää tuhkaukselle on nykyisellään niin runsaasti, että Mirva Salmela ei ajattele muita Ruotsin Norrbottenin tai Pohjois-Suomen yrittäjiä kilpailijoinaan. Uusi yritys on lähinnä paikkaamassa aukkoa, joka rajaseudulla on palvelussa ollut.

– Kysyntä on niin suurta, että ei varmaan tarvitse kilpailla. Meillä on pitkät ajomatkat ja lemmikinomistajia on paljon. Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa olemme olleet jo yhteydessä, niin hekin tietävät nyt ohjata meille asiakkaita. Hinnat ovat samoissa molemmin puolin rajaa, Mirva Salmela sanoo.

Eläinrakas pariskunta oli pohtinut alkujaan myös eläinhoitolan perustamista, kun molemmilla on aktiivista koiraharrastustaustaa ja Mirvalla myös alan opintoja. Kysyntä kuitenkin ratkaisi asian ja he päättivät keskittää voimavaransa pieneläintuhkaamon perustamiseen, jotta lemmikit saavat arvokkaan päätöksen elämälleen.

– Itsekin koiranomistajana ja luontoihmisenä sitä haluaa tehdä asiat kunnolla loppuun asti, Marko Salmela toteaa.