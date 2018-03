Harrikat ja mangot – miten ne liittyvät siihen, että kauppasota näyttää väistämättömältä?

Äkkisiltään voi olla vaikea keksiä, kuinka Harley Davidson -moottoripyörä ja intialaiset mangot liittyvät terästulleihin ja uhkaavaan kauppasotaan.

Ne tulivat kuvioihin mukaan, kun presidentti Donald Trump tapasi muutama viikko sitten kongressiedustajia.

Yksi toisensa jälkeen kongressiedustajat toivat huolensa amerikkalaisen teollisuuden tilasta presidentin tietoon. Presidentti itse veti tilanteen yhteen toteamalla jälleen kerran, kuinka epäedullista kauppapolitiikka on Yhdysvaltoja kohtaan.

Esimerkkinä Harley Davidson.

"Intia saa 100 prosenttia, USA ei mitään"

Intia on perinyt moottoripyörien tuonnista tulleja, Yhdysvallat ei.

Trumpin mukaan ongelma on siinä, että Intia saa moottoripyöristä – siis myös amerikkalaispyöristä "sadan prosentin tullit", kun taas Yhdysvallat "ei saa mitään".

Intian hallitus pudotti tullimaksuja helmikuussa 800-kuutioisissa pyörissä 50 prosenttiin ja sitä isommissa 75 prosenttiin (siirryt toiseen palveluun), kertoi Asia Times.

Vaikka kyse oli tullien alentamisesta, presidentti Trump närkästyi, uutisoi thewire (siirryt toiseen palveluun):

– [Intian pääministeri] sanoi sen niin upeasti. Hän on upea mies. Hän sanoi, että haluamme ilmoittaa, että olemme laskeneet maksuja 75 prosenttiin ja edelleen 50 prosenttiin. Ai niinkö, sanoin. Pitäisikö minun olla haltioissani?

Trumpin mukaan tämä on yksi esimerkki "huonoista diileistä", joita Yhdysvaltojen aikaisemmat hallinnot ovat muiden kanssa sopineet.

Presidentti antoi ymmärtää, että paitsi, että Intia kerää harrikasta tullimaksut, Intiasta myös tuotaisiin niitä suuria määriä.

Tosiasiassa merkittävin moottoripyörien tuoja Intiasta on Royal Enfield (siirryt toiseen palveluun), kertoo Washington Post. Yhtiö tuo Yhdysvaltoihin vuosittain noin 1 000 moottoripyörää, mikä on pieni määrä suhteutettuna Harley Davidsonin myyntiin Intiassa – noin 4 500 pyörää vuodessa.

Intialainen lainsäätäjä Ranjeet Ranjan ajoi Harley Davidsonilla Intian parlamentin edustalla New Delhissä maaliskuussa 2016. EPA

Harrikat vaihdettiin intialaisiin mangoihin

Mutta eivätkö harrikat olekaan "made in America"?

Eivät kaikki. Harley Davidson halusi monen muun moottoripyörävalmistajan tavoin Intian isoille moottoripyörämarkkinoille, mutta kohtasi vaikeuksia.

Lopulta ne voitettiin, kun maat pääsivät sopimukseen vaihtokaupasta: Intia toimittaisi tietyn määrän mangojaan Yhdysvaltoihin ja vastineeksi Harley saisi tuoda pyöränsä intilaisten ulottuville.

Nykyään Harley Davidsonilla on Intian Bawalissa kokoonpanotehdas.

– Se [Harley Davidson] on hieno yhtiö. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja eivät edes pyytäneet minua ottamaan asiaa esille, koska heitä on huijattu jo niin pitkään. He yllättyivät, kun sitten tein niin, Trump sanoi.

Asia vaikuttaa siis suhteellisen pieneltä.

Atlantic arvioikin (siirryt toiseen palveluun), että enemmän kuin harrikat, Trumpia sapettaa Intian ja Yhdysvaltojen kauppa-alijäämä: se on noin 30 miljardia dollaria Intian hyväksi. (siirryt toiseen palveluun)

Muun maailman kanssa Intia onkin sitten 150 miljardia dollaria alijäämäinen.

Tulilinjalla nyt harrikoiden lisäksi amerikkalaisviskit

Kauppasota kuitenkin lienee väistämätön niin Kiinan kuin Euroopan ja kenties monen muunkin kauppakumppanin kanssa.

Eurooppalaiset vastasivat teräs- ja alumiinitulleihin varoittamalla, että amerikkalaisten ei kannata hämmästellä, jos EU lätkäisee tulleja amerikkalaistuotteille Harley Davidsonista (siirryt toiseen palveluun)Jack Daniels -viskeihin.

Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan (siirryt toiseen palveluun) listalla olevat kohteet ovat suorassa suhteessa siihen, miten niiden kotipaikoilla kannatetaan Trumpia.