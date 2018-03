Pohjois-Syyriassa ankaria yhteenottoja – Turkki iski ilmasta, kurdisissit tunnelista

Pohjois-Syyrian Afrinin kurdialueella on vuorokauden aikana kuollut ainakin 25 sotilasta ja taistelijaa.

Turkki kertoi eilen menettäneensä kahdeksan sotilasta taisteluissa Afrinin kurdialueella Syyrian luoteisosassa. Haavoittuneita on toistakymmentä.

Turkki ei ole virallisesti kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta, mutta turkkilaisen Dogan uutistoimiston mukaan (siirryt toiseen palveluun) kurdisissit pääsivät hyökkäämään turkkilaissotilaiden kimppuun muun muassa maahan kaivettujen tunneleiden kautta.

Syyrian sotaa seuraavan järjestön mukaan 14 Syyrian hallitusta tukevien joukkojen taistelijaa kuoli puolestaan Turkin ilmaiskuissa. Joidenkin tietojen mukaan kuolleiden joukossa on myös Syyrian kurdien YPG-liikkeen taistelijoita.

Presidentti Bashar al-Assadin hallinto on lähettänyt taistelijoita Afriniin tukeakseen kurdeja kamppailussa Turkin hyökkäystä vastaan.

Turkki menettänyt 41 sotilasta

Turkki on menettänyt oman ilmoituksensa mukaan 41 sotilasta tammikuun lopulla alkaneessa sotilasoperaatiossa.

Turkki väittää surmanneensa yli 2 000 kurditaistelijaa. Turkki sanoo käyvänsä sotaa "terroristeja" vastaan, ja sen mukaan Pohjois-Syyriaan kurditaistelijat ovat Turkissa aseellista taistelua käyvän Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n jatke.

Turkilla on myös oma tulkintansa YK:n turvallisuusneuvoston vajaa viikko sitten hyväksymästä koko Syyriaa koskevasta tulitaukovaatimuksesta. Turkin mukaan tulitauko ei koske Afrinin aluetta, koska sitä ei erikseen mainita päätöslauselmassa.

Itä-Ghoutassa väkivalta jatkunut

Syyrian pääkaupungin Damaskoksen itälaidalla sijaitsevalla Itä-Ghoutan alueella yhteenotot ja Syyrian ilmaiskut ovat jatkuneet. Syyria ja sen tukija Venäjä kiistävät rikkoneensa YK:n tulitaukovaatimusta. Ne sanovat taistelevansa vain alueella olevia ääri-islamistisia ryhmiä vastaan, mikä on tulitaukopäätöslauselman mukaan sallittua.

Ilma- ja tykistöiskuissa on viime aikoina arvioitu kuolleen noin 500 ihmistä. Osa alueen sairaaloista ja klinikoista on myös tuhoutunut.

Syyrian Punaisen Puolikuun ambulanssit odottavat turhaan siviilejä Itä-Ghoutasta 27.2.2018. Wafidinin alueella apua ei haettu myöskään 28.2. AOP

Apua Itä-Ghoutaan sunnuntaina?

Venäjä on julistanut päivittäisen viisituntisen tauon ilmaiskuissa ja tykistöiskuissa.

Venäjä on myös avannut niin sanotun humanitaarista käytävän, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan alueelta on poistunut vain pitkään Syyriassa asunut pakistanilaispariskunta. Syyksi on arvioitu taistelujen lisäksi kapinallisten estely ja se, että jotkut asukkaat pelkäävät Syyrian viranomaisia (siirryt toiseen palveluun). Syyrian armeija syyttää Itä-Ghoutassa olevia kapinallisia pakoreittien tulittamisesta.

YK toivoo nyt voivansa lähettää suuren avustussaattueen Itä-Ghoutaan sunnuntaina. YK:n lastenavun järjestön UNICEF:in mukaan saattue veisi apua noin 180 000 ihmisen tarpeisiin. YK:n mukaan Itä-Ghoutassa on jumissa noin 400 000 ihmistä, mutta luvut ovat vain arvioita.

Lähteet: AFP, Reuters