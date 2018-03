Uganda-kohu jäi jo taakse ja Patrian myyntitykit ovat taas vauhdissa maailmalla

Patrialla on on vireillä Australiaan 225 uuden polven am-sotilasajoneuvojen yhteiskauppa paikallisen asevalmistaja BAE Systems Australian kanssa. Australiassa vientiä on ollut edistämässä myös ministeri Mika Lintilä.

Alkuvuoden Uganda -kohuun joutunut puolustusvälinevalmistaja Patria on jo kääntänyt katseensa maapallon toiselle puolelle, Australiaan. Suomen valtiolle riittivät yhtiön tekemät pikaiset kotipesän puhdistustoimet ja luotto palasi selvitysten jälkeen.

Sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä lähtikin jo aiemmin tarkkaan valmistelulle Team Finlandin matkalle Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Mukana on maailmalla tunnettuja suomalaisfirmoja ja osaajia kuten muun muassa Nokia, Patria ja VTT.

Pääteema kiertueella on ”älykkäät kaupungit”, smart cities.

Patrian myynti- ja markkinointijohtaja Janne Räkköläinen vastaa toimituksen soittoon Australiasta käsin.

Räkköläinen kertoo, että kolme Patrian AMV-35 vaunua on ollut kovissa testeissä. Vaunut ovat jo alusta alkaen olleet osin modifioituja Australian tarpeisiin. Kyse on suuresta kaupasta, sillä maa on hankkimassa 225 vaunua.

Niiden arvoksi laitteistoineen ja järjestelmineen on maan puolustuslehdistössä sanottu noin viisi miljardia Australian dollaria, noin kolme miljardia euroa.

BAE tuntee paikalliset olosuhteet ja matka Suomesta tänne on pitkä. Janne Räkköläinen

– Uskomme, että meillä on erittäin kilpailukykyinen tarjous Australiassa. Parhaat mahdollisuudet menestyä on toimia paikallisen kumppanin BAE Systems Australian kanssa. BAE tuntee paikalliset olosuhteet ja matka Suomesta tänne on pitkä, tunnustaa Janne Räkköläinen.

Patria on tarjouskilvassa loppusuoralla, mutta kilpailu on vielä kesken.

Suurkauppa tuntuisi niin Australiassa kuin Suomessakin

Puolustusvälinevalmistaja Patria on ollut liikkeellä aktiivisesti kengurujen maassa kolmisen vuotta.

Australian puolustuspiireissä AMV35 -vaunu on saanut tunnustusta ja sen koeajoa aavikoilla on voinut seurata muun muassa BAE Systemsin Twitter-videoissa.

Odotukset vaunukaupan suhteen ovat Australiassakin kovat ja elinkeinovetoiset. Hankinta voisi kiihdyttää maan teollisuutta ja avata valmistukseen ja kokoonpanoon noin tuhatkunta työpaikkaa.

Jos kaupat syntyvät, niin vaunut rakennetaan ja kootaan paikan päällä. Töitä olisi tarjolla niin insinööreille kuin suunnittelijoillekin sekä Suomessa ja Australiassa. Puolustuskonsernille kauppa olisi tärkeä avaus ja käyntikortti myös Ison Britannian vieläkin suuremmassa hankkeessa.

Patria uskoo olevansa 225 vaunun hankinnassa vahvoilla

BAE Systems ja Patria eivät ole ainoita sotilasajoneuvojen tarjoajia. Saksalainen Rheinmetall on Australiassa niin ikään vahvoilla. Sama yhtiö on suomalaisten myyntitykkien vastapelurina myös Isossa Britanniassa.

– Toteutuessaan hankkeella olisi positiivinen vaikutus kotimaan tekemiseen ja juuri suunnittelun ja vastaavan työn kautta. Tarvittavia henkilömääriä on kuitenkin vielä turha alkaa tässä vaiheessa spekuloida, koska kaupat ovat vielä tekemättä, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Janne Räkköläinen.

Australiaan tarjolla oleva AMV35 perustuu Patrian Suomessa suunnittelemaan 8 x 8 -ajoneuvoon, jota on modifioitu asiakkaan suorituskyky- ja muihin haluamiin ominaisuuksiin.

Australiassa hanke kulkee nimellä LAND 400. Kyseessä ovat monenlaista huipputekniikkaa sisältävät ajoneuvot. Tarjouskilpailussa olevat laitetoimittajat ovat tarjoutuneet perustamaan myös paikalle alan osaamiskeskuksia.

Iso-Britanniassa vireillä vieläkin suurempi kauppa

Iso-Britanniassa vaunuhankinta on kooltaan jopa 800 ajoneuvoa. Briteissäkin lähdetään siitä, että tarjouksen voittaneen valmistajan vaunut kootaan paikan päällä ja näin tuetaan työllisyyttä.

Englantilaiset ovat olleet aidosti kiinnostuneita Patrian amv-vaunuista. Talven aikana on hankintaa valmistelevia keskeisiä brittiläisiä maavoimien sotilasasiantuntijoita vieraillut muutaman kuukauden välein Hämeenlinnassa.

Britit ovat myös twiittailleet säännöllisesti kuvia lumisista Suomen testimaastoista.

Irtiottoa EU:sta tekevän Iso-Britannian sotilasajoneuvokauppaan brexitin ei uskota vaikuttavan.

Patrialle hankkeessa on tarjolla runsaasti korkeatason suunnittelu- ja koulutustyötä. Iso-Britannian odotetaan ratkaisevan vaunukauppansa joko tämän tai vuoden 2019 aikana.

Lintilä bongasi nosturit satamasta

Uuden Seelannin ja Australian kiertueella olleen ministeri Mika Lintilän Team Finland viipyi pallon toisella puoliskolla pari viikkoa

Älykaupungeissa lenkkeillyt elinkeinoministeri twiittasi matkastaan muutaman kerran innostuneesti. Aamulenkillä hän kiinnitti satamassa huomionsa uusiin Konecranesin nostureihin.