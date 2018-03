Kiinan poliittisen teatterin kevätkausi käynnistyy – listasimme kansankongressin viisi tärppiä

Tänään maanantaina istuntonsa aloittava Kiinan kansankongressi on parlamentti, jolta on riisuttu kaikki valta.

PEKING Kiinan kansankongressi kokoontuu tänään maanantaina vuosittaiseen täysistuntoonsa. Lain mukaan se käyttää Kiinassa ylintä, kansalle kuuluvaa valtaa, mutta käytännössä se vain siunaa kommunistisen puolueen päätökset. Kokous voi silti antaa vihiä Kiinan tulevaisuudesta.

Nostimme Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jyrki Kallion avustuksella esiin viisi asiaa, joita kannattaa pitää silmällä.

1. Kuka tohtii vastustaa presidentin vallan rajoitusten purkamista?

Kokouksen seuratuinta antia on äänestys lakiuudistuksesta, joka poistaisi presidentin valtakausien rajoitukset Kiinan perustuslaista. Kommunistisen puolueen keskuskomitea kertoi lakiehdotuksesta reilu viikko sitten.

Uudistus poistaisi kaikki lailliset esteet presidentti Xi Jinpingin elinikäiseltä johtajuudelta.

Ilmoitus aiheutti Kiinassa hämmennystä. Sosiaalisesta mediassa puhuttiin maastamuutosta samaan sävyyn kuin Yhdysvalloissa viime vaalien jälkeen.

Myös osa noin 3 000 kansankongressin jäsenestä pitää ideaa huonona, arvioi tutkija Jyrki Kallio.

– On kyllä mielenkiintoista nähdä, kuinka moni rohkea uskaltaa äänestää ehdotusta vastaan, Kallio sanoo.

Selvää on, että ehdotus hyväksytään. Äänestys ja sen jälkipyykki antavat kuitenkin kiinnostavia vinkkejä lakiuudistuksen suosiosta.

Matkamuistoja Xi Jinpingin ja Mao Zedongin kuvilla myynnissä Pekingissä. Roman Pilipey / EPA

2. Nouseeko asioista oikeaa keskustelua?

Kansankongressin rooli Kiinan politiikassa on luoda illuusio demokratiasta.

Viime vuosikymmeninä kongressin istunnoissa on kuitenkin nähty myös aitoa keskustelua ja jopa äänestyksiä, joissa yllättävän moni on uskaltautunut vastustamaan ehdotuksia. Esimerkiksi vuonna 1992 kansankongressin 2 987 jäsenestä vain 1 767 äänesti kiistellyn Kolmen rotkon padon puolesta.

Kallion mukaan kongressin tuleva käytös kertoo paljon siitä, onko Xi saanut asemansa puolueessa vahvistettua vai onko hänellä yhä voimakas ja rohkea oppositio.

– On todella kiinnostavaa nähdä, palaako kansankongressi puhtaan kumileimasimen rooliin vai nouseeko siellä keskustelua, ja jos niin kuinka voimakasta, Kallio pohtii.

Kansankongressin valmisteluja Tienanmenin aukiolla Pekingissä. Wu Hong / EPA

3. Saako Xi varapresidentiksi eläköityneen luottomiehensä?

Kokouksen keskeisimpiä päätöksiä ovat henkilövalinnat. Erityisen kiinnostavaa on, kenet presidentti Xi nostaa rinnalleen varapresidentiksi. Perustuslakiuudistus kumoaa rajoitukset myös varapresidenttin kausien lukumäärästä.

Yhtenä mahdollisuutena on pidetty 69-vuotiasta Wang Qishania, Xin luottomiestä, joka eläköityi syksyn puoluekokouksessa korkealta johtopaikalta. Arvelut Wangin uudesta roolista heräsivät, kun hänet nimettiin edustajaksi kansankongressiin.

4. Kohoaako palomuuri, miten käy kansalaisyhteiskunnan?

Varmaa on, että kommunistista ideologiaa ja sosialismia on luvassa salin täydeltä. Edessä on uusia kampanjoita, joilla kansaa yritetään valistaa oikeaoppiseen ajatteluun, Kallio ennustaa.

– Sosialististen arvojen korostaminen tulee näkymään kouluopetuksessa, yliopistoissa ja työpaikoilla, Kallio arvioi.

Kansankongressi on aina myös massiivinen mediatapahtuma. Greg Baker / AFP

Luultavaa on, että väärää ajattelua suitsitaan jatkossa entistä tehokkaammin. Kansalaisyhteiskuntaa on ajettu viime vuosina ahtaalle. Kiina on muun muassa rajoittanut ulkomaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa.

– Mahdollista on, että tulemme näkemään lisää toimenpiteitä, joilla nettisensuuria tehostetaan ja tiedonkulun vapautta rajoitetaan, sanoo Kallio.

5. Uskaltaako Xi koskea talouteen?

Xin ja kommunistisen puolueen vallan tärkein tukipilari on talous – siksi se on myös sen suurin uhka. Kiinan talouskasvun hurjat vuodet ovat takana, ja kannattamattomat valtionyritykset rypevät velkakierteessä.

Kiinan politiikan kaksoiskokous Kiinassa järjestetään joka vuosi yleensä maaliskuuhun sijoittuva niin sanottu kaksoiskokous. Poliittiset elimet NPC ja CPPCC kokoontuvat peräjälkeen. NPC on Kiinan kansankongressi. Siinä on 2987 jäsentä. Toimikausi 5 vuotta. Se on periaatteessa Kiinan korkein valtioelin, mutta käytännössä vain hyväksyy päätökset, jotka on tehty kommunistisen puolueen johtoelimissä. CPPCC on Kiinan kansan neuvoa-antava poliittinen konferenssi. Sillä on 2 200 jäsentä. CPPCC:llä ei ole poliittista valtaa. Kommunistisen puolueen puoluekokous on viiden vuoden välein. Seuraava kokous on vuonna 2022.

Talousuudistuksia pidetään ennen pitkää välttämättöminä, mutta niiden aika ei ole tänä keväänä, arvioi Kallio.

– Asiantuntijat näkevät, että Kiina pystyy jatkamaan tällä liikevoimalla vielä muutaman vuoden. Puoluekokouksen valossa näyttää, että Xi on laskenut tämän varaan.

Nyt ei ole riskien aika, sillä Xi tarvitsee vakautta sinetöidäkseen valtansa.