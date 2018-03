Teemu Laajasalo luottokorttiselvityksestä: "Jos virheitä on vain kaksi, niin nyt voi kysyä, oliko tämä kohtuullista?"

Johanna Korhosen mukaan selvitys ei lainkaan vastaa siihen, miksi Helsingin piispa Teemu Laajasalo on laiminlyönyt luottokorttiohjetta.

Helsingin Piispa Teemu Laajasalo on tyytyväinen siihen, että ulkopuolisen tilintarkastusyhtiön tekemän selvityksen mukaan hänen toimittamansa selitykset luottokortin käytöstä ovat riittävät ja asianmukaiset.

Ulkopuolinen selvitys koski noin 50:n, Helsingin seurakuntayhtymässä päättävässä asemassa olevan henkilön hankintoja vuodelta 2017. Laajasalo oli kuitenkin pyytänyt, että erityistarkastukseen otettiin hänen luottokorttitapahtumansa ja matkalaskunsa myös vuosilta 2013–2016. Hän toimi tuolloin Kallion seurakunnan kirkkoherrana.

– Olen iloinen, että seurakuntayhtymä suostui tarkistamaan kaikki viiden vuoden ajalta viranhoitoon liittyvät matkalaskut ja luottokorttiostot. Oikeusturvani kannalta paras ratkaisu on se, että selvitettiin kaikki ja selvityksen teki riippumaton taho, Laajasalo sanoi Yle Ajantasan haastattelussa perjantaina 2. maaliskuuta.

Laajasalo kritisoi sitä, millaisiin mittasuhteisiin hänen luottokortinkäyttönsä käsittely paisui tammikuussa mediassa.

Ne olivat arviointivirheitä: yksi hotellihuone Savonlinnassa ja yksi hytti ruotsinlaivalla. Kyllä mä ne tiesin ja tunnistin. Teemu Laajasalo, Helsingin piispa

– Ensimmäisen viikon aikana mediaosumia oli todella paljon. Jos nyt suhteuttaa sen lopputulokseen, jossa todetaan, että siellä on vain kaksi virhettä, niin voi tietenkin kysyä, olivatko ne muutama sata juttua ihan kohtuullinen kokemus?

Laajasalo arvostelee myös sitä, miten nopeasti otsikkoihin noussut tapahtuma hoidettiin.

– Ajattelen, että hyvä tapa olisi kysyä näitä sellaiselta instanssilta, jolle nämä asiat kuuluvat, kuten seurakunnan sisäiseltä tarkastukselta tai paikalliselta hallintoelimeltä. Kokemukseni oli, että minä vastasin ensimmäisenä toimittajien kysymyksiin.

Arviointivirheet omasta kukkarosta

Selvityksessä kävi ilmi, että Laajasalon kuitteja oli poikkeuksellisen paljon hukassa, ja että kahdessa majoituksessa kustannukset olivat olleet liian korkeat. Näitä kahta tapahtumaa lukuunottamatta selvityksessä ei todettu poikkeuksellisia ostoja.

Laajasalon toimittamia selvityksiä pidettiin riittävinä ja asianmukaisina.

– Ne kaksi tapahtumaa olivat arviointivirheitä: yksi hotellihuone Savonlinnassa ja yksi hytti ruotsinlaivalla. Kyllä minä ne tiesin ja tunnistin. Ne ovat virheitä, Laajasalo kommentoi.

Hän ilmoitti jo tammikuussa (siirryt toiseen palveluun)maksavansa takaisin liian kalliista matkoista aiheutuneet kulut ja korvaavansa virheellisesti merkityn päivärahan.

Laajasalo korosti haastattelussa, että oli paikallaan, että sisäisen selvityksen lisäksi kirkon rahankäyttöä tarkastelemaan otettiin ulkopuolinen puolueeton taho.

–Tämähän on aivan selvää, että näissä asioissa pitää olla huolellinen eikä kuitteja kadoteta. Onneksi näihin puuttuviin kuitteihin saatiin selvitykset. Kirkon rahankäytön on oltava läpinäkyvää, avointa, perusteltua ja kohtuullista.

Johanna Korhonen haluaa lisäselvitykset nähtäväkseen

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Laajasalon rahankäytön selvittäminen on saatu nyt alulle. Hän nosti Helsingin uuden piispan rahankäytön julkiseen keskusteluun tammikuussa esitettyään 40 kysymystä (siirryt toiseen palveluun) Laajasalon yrityksen taloudenpidosta ja seurakunnan luottokortin käytöstä.

– Selvityksestä käy ilmi, että Laajasalo on nyt jälkikäteen toimittanut näiden puuttuvien kuittien ja menotositteiden osalta lisäselvityksiä. Arvelen, että saatan saada niistä vastauksia esittämiini kysymyksiin. Sikäli oikein hyvä, että asiat etenevät, Korhonen sanoo.

Hän kertoo aikovansa pyytää Laajasalon toimittamat lisäselvitykset seurakuntayhtymältä sillä oletuksella, että nekin ovat julkisia asiakirjoja.

Raportti ei anna mitään vastausta siihen, miksi Laajasalo on laiminlyönyt asioiden selvittelemisen ajallaan ja miksi kuitteja puuttuu niin kauheasti. Johanna Korhonen, Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja

– Katsotaan sitten, mitä hän on selvitellyt. Hän on selvitellyt aika reilusti jälkikäteen, mutta parempi toki se, että on nyt selvitellyt, kuin ettei olisi ollenkaan tai vielä myöhemmin.

Korhonen muistuttaa, että selvityksen tehneiden tilintarkastajien mukaan Laajasalo on rikkonut matkustusohjesääntöä eikä hän ole noudattanut luottokorttiohjetta, koska hän on laiminlyönyt kuittien ja menoselitteiden toimittamisen. Hänen mukaansa selvityksessä ei pystytä vieläkään arvioimaan Laajasalon runsaiden taksikulujen asianmukaisuutta.

Siihen, miksi Laajasalo on toistuvasti laiminlyönyt kuittien ja menotositteiden tekemistä, selvitys ei Korhosen mukaan vastaa.

– Raportti ei anna mitään vastausta siihen, miksi tällaiseen selvittelyyn on ylipäänsä jouduttu. Miksi Laajasalo on laiminlyönyt asioiden selvittelemisen ajallaan ja miksi kuitteja puuttuu niin kauheasti? Olen kysynyt myös sitä.

Juttua täydennetty 16:35 Johanna Korhosen kommenteilla.