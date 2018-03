Pohjoisen pitkätukat inspiroivat Suomen kalleimman komedian – valkokankaalla toilailevan Impaled Rektumin juuret ovat syvällä ikiroudassa

Mistä on kyse? Taivalkoskelaisesta Impaled Rektum -yhtyeestä kertova komedia Hevi reissu saa ensi-iltansa maaliskuun 9. päivä

Elokuva on oululaisten Jukka Vidgrenin ja Juuso Laation esikoisohjaus.

Hevi reissu valittiin Texasissa järjestettävän South by Southwest elokuvafestivaalin ohjelmistoon.

Elokuvan budetti on suomalaiskomedialle suuri, 3,1 miljoonaa euroa.

Pohjoissuomalainen pikkukylä ja nahkaan sekä farkkuliiveihin pukeutuneet pitkätukkaiset nuoret miehet soittamassa heviä. Siinä kuvasto, josta ammentaa uusi kotimainen komedia Hevi reissu.

Pohjoisen heviperinteitä kohtaan kumartava elokuva kertoo taivalkoskelaisesta aloittelevasta hevibändistä, ja sen matkasta kohti keikkaa Norjassa. Se on oululaisten Jukka Vidgrenin ja Juuso Laation ensimmäinen kokopitkä elokuva.

– Minusta tuntuu, että jonkinlaista kulttuuritekoa ollaan tekemässä, kun saadaan hevimusiikkia tuotua esille vähän isommallekin yleisölle, Laatio sanoo.

Oulua on joskus sanottu Suomen hevipääkaupungiksi, ja koko pohjoisen Suomen musiikillisessa pohjavireessä on ollut raskas sointi. Nykyisin pitkätukkia näkee kaupunkikuvassa enää harvemmin, eikä viime vuosina ole suuren yleisön tietoisuuteen noussut uusia bändejä. Ehkä juuri nyt olikin aika nostaa hevi taas framille.

– Hevimusiikkihan on kuin jääkiekko, molemmat ovat koko kansan harrastuksia, Laatio sanoo.

Sentenced ja tosielämän rosot

Elokuvalle voi myös löytää todellisuuspohjaa. Pohjoisen tunnetuin hevibändi Sentenced niitti kansainvälistä mainetta (Yle Elävä Arkisto) 2000-luvun vaihteessa. Bändi tuli pienestä Muhoksen kunnasta, Oulun kupeesta.

Valokuvaaja Vesa Ranta asettuu katsomaan Hevi reissu -elokuvan ennakkonäytöstä. Ennen elokuvan alkua Ranta kuiskaa, että normaalisti hän ei komedioita liiemmin katsele.

Ranta eli itse aikanaan bändielämää Sentencedin rumpalina. Tuoko tuore komedia miehen mieleen nuoruusmuistoja?

Kun Tuntemattomassa sotilaassa kuvauspäivän päätteeksi vietiin ase autoon, niin tässä vietiin peruukki maskibussiin. Johannes Holopainen

Rantaa naurattavat kohtaukset, joissa esiin nousee pikkukylän asenneilmapiiri “pitkätukkahippejä” kohtaan. Kokemus on miehelle tuttu., sillä aloittelevan hevibändin muusikot 90-luvun alussa saivat kuunnella huutelua. Kotiseudulla bändihommat hyväksyttiin vasta sitten, kun kansainvälistä mainetta alkoi tulla. Alla olevalla videolla Ranta muistelee lisää Sentencedin alkuaikoja Muhoksella.

Elokuvassa nuorten hevitoivojen elämä on varsin viatonta. Viina ei vie miehiä ja kotiasiat ovat kunnossa. Vesa Ranta sanoo, että todellisuus Muhoksella oli aikanaan rosoisempaa.

Tuntemattoman Kariluodosta taivalkoskelaiseksi Turoksi

Elokuvan pääosassa Impaled Rektumin laulusolisti Turona nähdään Johannes Holopainen, jonka edellinen rooli valkokankailla oli Tuntemattoman sotilaan Kariluotona.

– Komedian tekeminen oli vapauttavaa. Kun Tuntemattomassa sotilaassa kuvauspäivän päätteeksi vietiin ase autoon, niin tässä vietiin peruukki maskibussiin, Holopainen vertaa kahta tuoretta elokuvatuotantoa.

Me oltiin aika juroja jääräpäitä, ei noin viattomia. Vesa Ranta

Kuvaaminen Taivalkoskella sai Holopaisen myös miettimään nuorten elämää pikkupaikkakunnilla. Heillä, jotka jäävät asumaan kotiseuduilleen, olisi Holopaisen mielestä tärkeää saada pidettyä kaveriporukka kasassa.

– Onhan se haaste jäädä sinne porskuttamaan ja löytää oma juttunsa. Ihmiset tarvitsevat toisiaan merkityksen löytämiseen. Se, että saat jakaa fiiliksiä ja havaintoja maailmasta, vaatii joskus sitkeyttä niin kuin Impaled Rektumin jätkiltä.

Valokuvaaja Vesa Ranta oli aikanaan Sentenced-yhtyeen rumpali. Hän löysi Hevi reissu -elokuvasta yhtäläisyyksiä myös omiin kokemuksiinsa. Video: Hanna Juopperi / Yle

Elokuvantekijällä on monta päätä käännettävänä

Elokuvaa on kirjoiteltu jo yli viisi vuotta, kertoo Jukka Vidgren, toinen Hevi reissun ohjaajista. Nyt lapsuuden unelma kokopitkästä elokuvasta on toteutunut, mutta esikoiselokuvan tekijöillä on ollut monta päätä käännettävänä, hän pohtii.

– Moni ihminen pitää saada uskomaan sinuun, että olet tyyppi, joka pystyy tekemään elokuvan. Elokuvat ovat kalliita eli totta kai siellä on suuri huoli, että pystyykö ihminen saamaan elokuvan tehtyä ja tuleeko siitä vielä hyvä.

Elokuvan budjetti on suomalaisittain suuri, 3,1 miljoonaa euroa, joka tekee siitä kalleimman Suomessa tehdyn komedian. Ainakin Texasissa suomalainen hevihuumori on uponnut, sillä elokuva valittiin Austinissa järjestettävän South by Southwest -festivaalin ohjelmistoon.

– Loistava juttu, kun kyseessä on eurooppalainen komedia. Ainakin se on valitsijahenkilölle auennut niin hyvin, että päästiin mukaan. Se on aika uskomatonta, Vidgren sanoo.

Entä mitä elokuvan jälkeen sanoo Vesa Ranta?

– Viihdyttävä hevikomedia ja mahtavaa, että Oulusta tulee tekijöitä, mutta kyllä se meidän meininki oli vähän rosoisempaa. Se oli aika periksiantamatonta, kun treenattiin kylmissä autotalleissa ja yritettiin tilkitä ovia niin, että lämpö ei karkaa. Me oltiin aika juroja jääräpäitä, ei noin viattomia.

Eikä hevipääkaupungin musiikillista antiakaan ole kuopattu, Ranta uskoo.

– Bändejä on edelleen paljon, mutta maailmanvalloitus on jäänyt. Musabisnes on muuttunut semmoiseksi, että uusien bändien on hankala löytää faneja. Se oli ennen ihan erilaista, kun levyt vielä liikkuivat. Toivottavasti sieltä uusia johtotähtiä nousee maailmalle.