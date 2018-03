Miten Trumpin terästullipäätös kurittaa Suomea? Tässä neljä kysymystä ja vastausta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti laittaa tuontiteräkselle 25 prosentin ja tuontialumiinille 10 prosentin tullimaksut ensi viikosta alkaen.

Metallinjalostajien ja terästeollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennistä on noin 13 prosenttia. Yhdysvaltoihin terästuotteista menee neljän prosentin osuus eli Yhdysvaltain kauppa ei ole valtavan suurta. Eurooppa on suomalaisen terästeollisuuden päämarkkina-alue. Alumiinituotteiden vienti on selvästi terästä vähäisempää.

1. Miten Yhdysvaltain tuontitullit näkyvät Suomen viennissä?

Jukka Palokangas: Terästeollisuuden Yhdysvaltain vienti on ollut viime vuosina yllättävän hyvässä kasvussa. Yhdysvaltain talouden kasvunäkymät ovat olleet vahvat, mikä on ollut Suomelle viennille myönteistä. On riski, että terästuotteiden viennin kasvu tyssää tullipäätökseen. En usko, että tullipäätös heijastuu muille aloille Suomessa ainakaan nopeasti.

Paljon riippuu siitä, saako tämä aikaan laajemman ja pitkäaikaisemman ilmiön, jossa protektionismin eri muodot voimistuvat. Tuleeko vastatoimien kierre, joka koskisi muitakin tuotteita kuin terästä ja alumiinia. En kuitenkaan usko, että tästä mitään hirveän dramaattista kierrettä maailmanlaajuisesti syntyy.

Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas. Jouni Immonen / Yle

2. Onko Trumpin päätös kauppasodan alkusoitto?

JP: Toivottavasti kyse ei ole kauppasotakierteen alusta, vaan tämä pysyy Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaisena. Riski on olemassa. Suomella ei ole pienenä avoimena kansantaloutena mitään muuta vaihtoehtoa kuin vastustaa loppuun asti rajoitteita maailmankaupassa.

3. EU:lta vaaditaan jo vastatoimia. Onko mahdollista, että Yhdysvaltain tullit lisäävät Kiinan teräsvientiä Eurooppaan, ja EU:n pitää suojata omaa tuotantoaan?

JP: Jonkinlainen vastareaktio tulee, jos nämä tullit koskevat myös eurooppalaisia terästehtaita ja alumiinivalmistajia. Se on varmasti välttämätöntäkin. Tuontiterästä ja -alumiinia käyttävä Yhdysvaltain teollisuus vastustaa Trumpin päätöstä varmasti myös loppuun asti eli sen kokonaisvaikutukset Euroopassa jäävät nähtäväksi.

Kiinan aiemminkin harjoittamalla polkumyynnillä on merkitystä ennen kaikkea terästuotteiden hintoihin. Tämä luo varjoa myös Euroopassa toimivalle terästeollisuudelle, ja sen riski on toki iso.

4. Suomalaispoliitikoista Matti Vanhanen (kesk.) arvioi, että maailmantalouden noususuhdanne voi päättyä tähän tulliin. Suomi on vahvasti riippuvainen yleisestä talouskehityksestä ja viennistä. Tyssäsikö tähän myös Suomen hyvä talouskasvu?

JP: Ihan näin voimakkaasti en ajattele. Tottakai näillä on psykologisia vaikutuksia esimerkiksi talousluottamukseen ja investointipäätöksiin. Lähipäivät ja -viikot näyttävät, millä voimalla Yhdysvallat aikoo toimenpiteitä toteuttaa ja mihin vastatoimiin ryhdytään.

