Paluuta tekevä Paavo Väyrynen voi heiluttaa eduskunnan voimasuhteita – Vain kuuden edustajan sote-kapina voisi kaataa hallituksen

Hallituspuolueiden edustajat ovat laskeneet viime päivinä tarkkaan millainen enemmistö hallituksen tärkeimmän hankkeen, sote- ja maakuntauudistuksen takana on.

Epävarmuus uudistuksen läpimenosta lisääntyi keskiviikkona, kun hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti vastustavansa uudistusta ja äänestävänsä sitä vastaan.

Lepomäen rinnalla hallituspuolueiden ja opposition voimasuhteita voi heilauttaa myös keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen, joka on ilmoittanut palaavansa europarlamentista eduskuntaan keskustan kesäkuun puoluekokouksen jälkeen.

Hallituksen takana on nyt 106 kansanedustajaa, mutta äänestyksissä vain 105, sillä puhemies Paula Risikko (kok.) ei äänestä. Jos sekä Lepomäki että Väyrynen lipeävät rintamasta luku olisi enää 103.

Jos kaikkiaan kuusi hallituspuolueen edustajaa äänestäisi yhtenäisen opposition mukana sote-lakeja vastaan, se voisi kaataa uudistuksen, hallituksen ja johtaa uusiin vaaleihin.

Paavo Väyrynen voi sotkea pakkaa

Kansanedustaja Harry Harkimo kirjoitti perjantaina julkaistussa Iltalehden blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että tuntuu vaikealta äänestää "kyllä", mutta hänellä ei ole vielä kantaa sote-uudistukseen.

Sote-mallia on arvostellut pitkin matkaa myös kokoomusedustaja Susanna Koski, joka on Harkimon tapaan sanonut, ettei hänellä ole vielä kantaa asiaan.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sanoo, että Lepomäen esiin nostamat ongelmat ovat olennaisia.

– Äänestän tietysti puolesta, mutta kysymys on kummallinen, koska lakeja ei vielä ole. En anna avointa valtakirjaa. Jos siellä lukee, että poikalapset pitää heittää jokeen, en aio äänestää puolesta. Uskonpa, että sieltä tulee aika hyvä esitys, Vartiainen sanoi perjantaina eduskunnassa.

Sote-lakien on oltava hyväksyttynä heinäkuun alkuun mennessä, jotta syksyn maakuntavaalit olisi mahdollista pitää ajallaan. Jos äänestykset jäävät kesään, on mahdollista, että pakkaa on sotkemassa Paavo Väyrynen.

Hallituspuolueet pyrkivät nyt siihen, että sote-lakien hyväksyntä ei jää kalkkiviivoille.

Perhe- ja peruspaveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, ettei hänellä ole mitään tietoa Väyrysen aikatauluista tai hänen sote-kannoistaan.

– Historiallisen suuri sosiaali- ja terveysuudistus ei katso aikataulujaan Paavo Väyrysen mukaan, Saarikko kuittaa.

Eduskunnassa juoksutus on kuitenkin valiokuntien käsissä, ja keskeistä sosiaali- ja terveysvaliokuntaa sekä perustuslakivaliokuntaa johtaa oppositiopuolueen edustaja.

"Puhemiehistön oltava päivänpolitiikan ulkopuolella"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uhkasi torstaina, että sote- ja maakuntauudistuksen nurinmeno kaataa myös hallituksen ja johtaa uusiin vaaleihin.

Jos äänestykset eduskunnassa menisivät tiukille, hallitus voisi teoriassa saada pelivaraa myös niin, että se saisi äänestysten ajaksi puhemieheksi SDP:n Tuula Haataisen, jolloin oppositiolla olisi takanaan yksi ääni vähemmän.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko kertoo, että hän johtaa lähtökohtaisesti puhetta eduskunnassa, mikä on yleinen käytäntö. Mikäli Risikko on on estynyt, puhetta johtaa jompikumpi varapuhemiehistä.

– Se pitää muistaa, että puhemiehistön pitää olla päivänpolitiikan ulkopuolella, Risikko sanoi perjantaina Ylelle.

Puhemiehet sopivat yhdessä sen, kuka puhetta milloinkin johtaa. Risikko ei äänestä, toisin kuin ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) ja toinen varapuhemies Haatainen.

Jos äänestystulos taas menee eduskunnassa tasan, edessä on lippuäänestys. Siihen on päädytty useita kertoja viime vuosien aikana. Jos lippuäänestyksen jälkeenkin tulos on tasan, arpa ratkaisee.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola ei muista, että arvalla olisi jouduttu ratkaisemaan äänestystulosta kertaakaan parinkymmenen viime vuoden aikana.

