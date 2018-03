Kemin satamaväylän syventämistä valmistellaan kevään budjettiriiheen – "Edullisin ratkaisu pitkässä pelissä"

Kemissä uskotaan, että sataman väylän syventämisestä on mahdollista saada päätös tänä vuonna, vaikka kaupunki on pettynyt jo kahdesti syväyspäätösten mentyä Ouluun ja Kokkolaan.

Kemin Sataman toimitusjohtaja Jaakko Rantsi lähtee siitä, että Ajoksen sataman väylän syventämisestä on saatava päätös hallituskauden aikana. Aikataulun osalta askelmerkit on laadittu.

– Meidän näkemyksemme on, että ELY-keskuksen arvioinnit valmistuvat maaliskuun alkupäässä. Jos Natura-arviointeja ei tarvita, niin pääsemme yleissuunnitelmavaiheeseen, jonka toteutusaikataulu on yleensä kaksi kuukautta. Toivomme, että sitä voitaisiin vähän nopeuttaa, jolloin saisimme asian kevään budjettiriihen käsittelyyn pääsiäisen tienoilla, Rantsi sanoo.

Jos väylän syventämisestä ei saada päätöstä kevään budjettiriihessä, seuraava tavoite on ensi syksy. Jos päätös aiotaan saada nykyisen hallituksen aikana, on se tehtävä viimeistään syksyllä, sillä keväällä 2019 järjestetään seuraavat eduskuntavaalit.

– Sinänsä mistään ei nyt kiikasta. Hanketta valmistellaan ja edetään normaalisti sen pohjalta. Tahtotila on nimenomaan se, että päätös on saatava tämän hallituskauden aikana.

Tavaraliikenne kasvussa

Rantsi on vakuuttunut hankkeen perusteluiden kestävyydestä.

– Puhutaan kuitenkin suhteellisen pienistä kustannuksista, mutta niillä on merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Ajoksen satamaväylän syventämistä perusteellaan kasvavalla tavaraliikenteellä. Tänä vuonna liikennemäärien odotetaan kasvavan 7,5 prosentilla viime vuodesta. Syventäminen on myös panostus tulevaisuuteen.

– Pohjois-Suomessa on suunnitteilla useita hankkeita. Pidän todennäköisenä, että näistä ainakin jotkut toteutuvat. Näissä kaikissa tarvitaan satamaa ja niissä hyödytään isommasta syväyksestä.

Rantsi viittaa muun muassa kaivoshankkeisiin (siirryt toiseen palveluun).

Vesireitti Kemistä vähentäisi maantien rasitusta

Aiemmin valtiolta on löytynyt tukea Oulun ja Kokkolan satamien syväyksen nostolle. Syvempi väylä on selvä kilpailuetu. Mutta toisaalta pitemmät matkat kumipyörillä lisäävät teiden korjaustarvetta ja veronmaksajien rasitusta. Jos esimerkiksi kaivoskuljetuksia viedään Kemin sijasta Ouluun, on selvää, että tiestö rasittuu.

– Itse pidän erikoisena sitä, että miksi kannattaisi tavaraa kuljettaa maata pitkin kauemmas kuin on välttämätöntä. Teollisuuden ja laskun maksajan näkökulmasta asia kuljetetaan halvinta reittiä pitkin, mutta se ei ole veronmaksajien kannalta edullisin ratkaisu pitkässä pelissä, Rantsi sanoo.

Rantsin mielestä välilliset vaikutukset jäävätkin monesti hankearvioinneissa hieman pimentoon.

– Näitä täytyisi kuitenkin tarkastella. Tässä puhutaan turvallisuudesta, ympäristöstä ja tiestön korjausvelasta, Rantsi sanoo.