Kymmenen muutakin vaaratilanneilmoitusta lääkäreiltä viikossa – Päijät-Hämeen reseptiongelmat aiheuttanut järjestelmä erityisseurantaan

Vaaratilanneilmoituksia tehdään, jos tapahtumasta on aiheutunut vaaraa tai olisi voinut aiheutua vaaraa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on saanut Lifecare-potilastietojärjestelmästä kuluneen viikon aikana useita muita vaaratilanneilmoituksia, jotka eivät liity Päijät-Hämeen reseptiongelmiin. Lifecare on sama järjestelmä, joka on aiheuttanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän potilaille vaihdoksia resepteissä. Valvira kertoi perjantai-illasta, että vääriä lääkemääräyksiä saattaa löytyä muistakin organisaatioista.

– Olemme saaneet tämän viikon aikana noin kymmenen lakisääteistä vaaratilanneilmoitusta, kertoo Valviran yli-insinööri Antti Härkönen.

Terveydenhuollon ammattilaisten täytyy tehdä lakisääteinen vaaratilanneilmoitus, jos jostakin tapahtumasta on aiheutunut vaaraa tai olisi voinut aiheutua vaaraa.

– Tämä on melko suuri määrä samasta järjestelmästä tässä ajassa ja aiheuttaa syytä erityisseurantaan. Pidämme tiheästi seurantapalavereita valmistajan Tiedon kanssa Päijät-Hämeen reseptiongelmasta. Jatkamme niitä, ja samalla keskustelemme kokonaisuudesta myös muiden mahdollisten ongelmien osalta, Härkönen toteaa.

Reseptiongelmat saattavat laajentua Päijät-Hämeen ulkopuolelle Lifecare-potilastietojärjestelmässä on ollut virhe, jonka takia potilaalle määrätty lääke on saattanut vaihtua toiseen, kun reseptiä on uusittu.

Vika koskee joulu-helmikuussa uusittuja reseptejä. Virheitä ei pitäisi enää olla 23. helmikuuta uusituissa resepteissä.

Päijät-Hämeessä uusituissa resepteissä on ollut väärä lääke ainakin kahdella potilaalla. Toistaiseksi ei ole ilmennyt tapauksia, joissa virheestä olisi aiheutunut vakavaa vahinkoa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ottaa yhteyttä puhelimitse kaikkiin, jotka ovat saaneet väärän reseptin.

Syynä on ollut järjestelmän aiemman version ohjelmistovirhe. Ohjelmisto on nyt päivitetty. Ongelmien selvittämistä jatketaan.

Valvira ilmoitti perjantai-illasta, että vääriä lääkemääräyksiä saattaa löytyä myös muilta alueilta. Asiaa selvitetään Kainuun keskussairaalassa, Varkauden terveyskeskuksessa, Nurmijärven terveyskeskuksessa ja Paimio-Sauvon Kansanterveys Kuntayhtymässä.

Ilmoitukset tulleet eri puolilta maata

Ilmoitukset ovat olleet eri tyyppisiä. Härkösen mukaan osa on liittynyt järjestelmän toiminnallisuuteen ja muuttuneeseen ulkonäköön.

Härkönen ei osaa kertoa, mistä tietojärjestelmän aiheuttamat vaaratilanteet ovat tulleet, sillä tällä hetkellä ensisijaisesti selvitetään Päijät-Hämeen ja muiden organisaatioiden reseptiongelmia. Kyseisten yli kymmenen muun vaaratilanteen läpikäyminen menee Härkösen mukaan ensi viikolle. Valitukset ovat tulleet eri puolilta Suomea, mutta osa myös Päijät-Hämeestä.

Lifecare-potilastietojärjestelmään on helmikuussa tehty päivityksen korjaus, joka voi liittyä ilmitulleisiin ongelmiin. Härkönen toteaa, että osa ilmoituksista on voinut tulla myös siksi, että järjestelmään liittyvistä ongelmista on uutisoitu.

Kun vaaratilanneilmoituksia tulee, järjestelmän valmistaja antaa Valviralle vastineensa. Tämän jälkeen arvioidaan korjaavien toimenpiteiden riittävyys.

