Rasistista huutelua ja pahoinpitelyepäily? Poliisi ja Mestaruusliiga tutkivat lentopallo-ottelun tapahtumia

Lentopallon Mestaruusliiga tutkii Kokkolassa pelatun Tiikerit–Hurrikaani-ottelun tapahtumia. Liiga on pyytänyt seuroilta selvitystä muun muassa Hurrikaani-kannattajien väitetyistä rasistisista huuteluista pelin aikana. Lisäksi kokkolalaiskatsoja on kertonut joutuneensa Hurrikaani-kannattajan pahoinpitelemäksi.

Kokkolassa viime lauantaina pelattu Tiikerien ja Hurrikaanin välinen lentopallo-ottelu on poikinut rikosilmoituksen ja päätynyt myös lajin oman Mestaruusliigan tutkittavaksi.

Ottelussa Hurrikaani-kannattajien väitetään huudelleen rasistisesti katsomossa pelin aikana. Lisäksi kokkolalainen katsoja on kertonut joutuneensa vierasjoukkueen kannattajan pahoinpitelemäksi ottelun jälkeen. Asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus.

Mestaruusliigan hallitus kokoontuu maanantaina. Toimitusjohtaja Jussi Jokinen muistuttaa, että liigalla on nollatoleranssi rasistisen käytöksen osalta. Se on kirjattu myös liigan sääntöihin.

Tiikereiltä saadussa lausunnossa huutelu kuvataan Jokisen mukaan tarkasti. Hän odottaa vielä Hurrikaanin vastinetta.

Seuran vastuu faneistaan vaatii linjausta

Hallitus aikoo myös linjata, millainen on seuran vastuu faneistaan. Jos seura järjestää fanimatkan, se on osa seuran toimintaa ja siihen pätevät samat säännöt kuin toimintaan muutenkin, eettisiä ja moraalisia sääntöjä myöten.

Faniklubien järjestämien matkojen kuvio on mutkikkaampi ja vaatii linjausta. Jokisen mukaan vakiintuneeksi tavaksi muodostuneet matkat seuran tunnuksia kantavine kannattajineen ovat eri asemassa kuin yksittäisten kannattajien reissut.

Nyt haussa on linjaus, joka selkeyttää, mutta ei kuivata fanitoimintaa.

– On loistavaa, että seuroilla on faneja, jotka menevät joukkueen mukana ja ikävää jos tapahtuu ylilyöntejä. On linjattava niin ettei aseteta esteitä fanien matkustamiselle, sillä on kaikkien etu että heitä on, sanoo Jussi Jokinen.

Jokinen haluaa seurojen ymmärtävän, että niillä on yleisellä tasolla vastuu kannattajiensa käyttäytymisestä.

– Se ei voi ulottua ottelupaikalle, mutta yleisellä tasolla on varmaan hyvä skarpata asiassa.

Pahoinpitelyepäilyn suhteen Jokinen on vaitonainen. Hän muistuttaa, että vastuu järjestyksenpidosta on järjestävällä seuralla.

Jokinen on ollut mukana lentopallon Mestaruusliigan perustamisesta asti eli vuodesta 1995. Hänen muistinsa mukaan Kokkolan väitetyt tapahtumat ovat ensimmäinen kerta, kun tällaista tulee esiin.

Hurrikaani tuomitsee ja hämmästelee

Hurrikaani-puheenjohtaja Kari Mylen pitää hyvin harmillisena, että seuran paidat päällä käyttäydytään huonosti vieraspeleissä.

– Ei se ole meidän seuran linjan mukaista ja omalta osaltamme tuomitsemme sellaisen käyttäytymisen ehdottomasti.

Loimaalla on pohdittu, miten tällaiseen voisi puuttua. Kannattajat eivät kuulu organisaatioon, joten ainoa tapa on Mylenin mukaan käydä vakavia keskusteluja siitä, miten pelipaita päällä käyttäydytään.

Kun viestiä luin, pari kolme kertaa hieraisin silmiä, että mitä tässä on tapahtunut. Hurrikaanin puheenjohtaja Kari Mylen

Seura ei järjestä fanimatkoja, vaan asialla on Mylenin mukaan puoliepävirallinen faniryhmä, jolla ei ole virallista asemaa organisaatiossa.

– Meidän on seurana aika vaikea kontrolloida aikuisten ihmisten tekemisiä lauantai-iltana.

Mylen muistuttaa myös , että Hurrikaanissa on ollut edustettuna monen kansallisuuden, kulttuurin, uskonnon ja ihonvärin edustajia eikä heitä koskaan ole kohdeltu rasistisesti. Siinä mielessä Kokkolan tapahtumat tulivat puheenjohtajalle yllätyksenä.

– Kun viestiä luin, pari kolme kertaa hieraisin silmiä, että mitä tässä on tapahtunut. Kyllä tässä kysymys on ihan marginaalikäyttäytymisestä.