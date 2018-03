Britannian pääministeri May vakuutti uskoaan neuvotteluratkaisuun EU-erosta

Pääministeri Theresa May pitämässä linjapuhettaan Lontoossa.

Pääministeri May esitteli Britannian keskeisiä neuvottelutavoitteita Lontoossa.

Britannian pääministeri Theresa May sanoo olevansa vakuuttunut, että Euroopan unioni ja Britannia vielä pääsevät hyvään neuvottelutulokseen Britannian EU-erosta, koska se on kaikkien etujen mukaista.

May puhui EU-erosta iltapäivällä Lontoossa.

Mayn mukaan Britannia haluaa itse neuvotella kauppasopimuksensa ja päättää kansallisesta lainsäädännöstä. Raja- ja tullimuodollisuudet olisi pidettävä mahdollisimman kevyinä ja nopeina EU-eron jälkeen.

Osa EU-sääntelystä jäisi voimaan

Pääministeri Mayn mukaan Britannia haluaa pysyä mukana EU:n lääkeviraston ja ilmailuviraston toiminnassa myös brexitin jälkeen. Myös osa EU:n säännöistä, esimerkiksi kilpailua ja valtion tukiaisia koskevat säädökset, voisivat jäädä voimaan. Mayn mukaan Britannia päättäisi kuitenkin sääntelyn laajuudesta itsenäisesti.

Pääministeri Mayn mukaan keskeistä on vapautua EU-tuomioistuimen tuomiovallasta.

Britannian EU-jäsenyyden on määrä päättyä runsaan vuoden kuluttua, mutta neuvottelut eron ehdoista takkuavat pahasti. Myös Britanniassa on erimielisyyksiä sekä hallituksessa että opposition ja hallituksen välillä.

"Ero voi vahvistaa Britanniaa"

Pääministeri May yritti valaa uskoa britteihin ja sanoi, että Britanniasta voi tulla vahvempi ja yhtenäisempi maan eron jälkeen. Ratkaisu voi toimia hyvin sekä eroa kannattaneiden että vastustaneiden kannalta. Britanniassa on viime aikoja julkaistu joitakin mielipidemittauksi (siirryt toiseen palveluun)a, joiden mukaan enemmistö briteistä on kääntynyt vastustamaan eroa.

Britannian lähtö EU:sta hyväksyttiin kansanäänestykessä kesäkuussa 2016.

Pääministeri Mayn oli tarkoitus puhua Pohjois-Englannissa, mutta puhe siirrettiin Lontooseen Britanniassa riehuvan lumimyrskyn takia.

Lähteet: AFP, Reuters