Analyysi: Britannia haluaa ennennäkemättömän vapaakauppasopimuksen – Mutta tunnustaa, että myönnytyksiä pitää tehdä

Bryssel

Britannia on kulkenut brexit-kansanäänestyksestään asti kuin tutkimusmatkailijoiden laiva sumussa kohti määränpäätä, josta kukaan laivalla olijoista ei ole varma. Putoaako laiva maailman reunalta tyhjyyteen, vai odottaako matkan päässä ennennäkemätön onnela?

Theresa May yritti kuvailla puheessaan perjantaina iltapäivällä laivan määränpäätä suhteessa Euroopan unioniin, josta pois Britannia on lipumassa. May näyttää haluavan piirteitä onnelasta, mutta myöntää, että reissussa on epävarmuuttakin.

Mayn odotettu puhe oli merkittävä ainakin siinä, että mukana oli enemmän realismia kuin Britannian hallitukselta on tähän asti kuultu. May myönsi, että kompromisseja on tehtävä. Jäsenyyden etuja ei voi saada, jos ei ole jäsen.

Esimerkiksi sisämarkkinoilta lähteminen heikentää Britannian pääsyä EU:n markkinoille, ja päinvastoin. May myönsi myös, että Britannia ei pääse eroamalla kokonaan eroon EU-tuomioistuimen päätösvallasta.

Lontoon rahoitusalan on turha haaveilla samanlaisesta toimintavapaudesta koko EU:n alueella kuin jäsenyyden aikana. Britannia ei aio neuvotella EU:n laajuisen toimiluvan saamisesta pankeilleen.

May ehdotti, että Britannian kannattaisi neuvotella pysymisestä mukana joissakin EU-virastoissa, kuten kemikaali-, lentoturvallisuus-, ja lääkevirastoissa. Siten Britannian ei tarvitsisi luoda esimerkiksi lääkkeille omaa hyväksymisjärjestelmäänsä.

On jokseenkin ironista, että Britannia haluaa jatkaa juuri lääkeviraston asiakkaana. Virasto kun on muuttamassa Lontoosta Amsterdamiin Britannian EU-eron takia.

Erilaisista myönnytyksistä huolimatta May katsoo, että Britannian ulottuvilla on ennennäkemätön vapaakauppasopimus. Tavarakaupassa ei olisi tulleja EU:n suuntaan, ja tuotteille olisi vain yhdet vaatimukset. Kauppa olisi niin kitkatonta kuin mahdollista.

Epäselväksi kuitenkin jäi, miten tämä saavutetaan käytännössä. Ja miksi EU suostuisi sopimukseen, joka antaisi edelleen Britannialle valtaosan jäsenyyden eduista ilman sen tuomia velvollisuuksia.

Sumu hälveni hieman, mutta määränpää on yhä tuntematon.

Aiheesta aiemmin:

Britannian pääministeri May vakuutti uskoaan neuvotteluratkaisuun EU-erosta 2.3.2018

Rusinat pullasta kiitos – Britannian EU-erolinja tuskin muuttuu pääministeri Mayn odotetussa linjapuheessa 2.3.2018

EU: Pohjois-Irlanti voi jäädä osaksi tulliliittoa muun Britannian erotessa 28.2.2018

Työväenpuolue haluaa pitää Britannian tulliliitossa – Kolme mahdollista seurausta maan eu-erolle 26.2.2108