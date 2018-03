Herätys: Touko Aalto ja viidakon lait, some-hyväntekeväisyys ei ole ongelmatonta, pakkassää jatkuu

Touko Aalto voitti vaalit, mutta joutui opettelemaan eduskunnassa viidakon lait

Vihreiden puheenjohtajan kansanomainen tyyli hurmasi ensin äänestäjät ja puolueen kenttäväen, mutta sitten alkoi kompastelu. Kenttäväki ihmetteli, mihin katosi se persoona, joka voitti vaalit.

Tutkijat löysivät pallosalamaa muistuttavan kvanttihiukkasen

Aalto-yliopiston ja amerikkalaisen Amherst Collegen tutkijat ovat ensi kerran onnistuneet luomaan kolmiulotteisen, solmumaisen skyrmionin. Tämä kvanttihiukkanen saattaa tulevaisuudessa valottaa pallosalaman salaisuuksia tai pyörittää fuusioreaktoreita. Se voi mullistaa myös kulutuselektroniikan.

Some-hyväntekeväisyys voi jättää avuntarvitsijoita myös piiloon

Hyväntekeväisyys sosiaalisessa mediassa voi lisätä ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä avun tarpeesta laajemminkin, sanoo yhteiskuntatieteiden tutkija Emilia von Troil. Se ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta.

Myrskyt ovat riepotelleet muun muassa Massachusettsin osavaltiota. Scott Eisen / AFP

Myrskyt riepottelevat Yhdysvaltojen itärannikkoa

Talvimyrskyt riepottelevat Yhdysvaltojen itärannikkoa. Ainakin viisi ihmistä on kuollut myrskyjen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Itärannikolle perjantaina iskenyt talvimyrsky on aiheuttanut laajoja tulvia, kaatanut puita ja tuonut kaaosta lentoliikenteeseen.

Melanoomahuoli lopetti auringonpalvonnan Australiassa

Australian pohjoisrannikon aurinkoista Queenslandia on kutsuttu pitkään "melanoomapääkaupungiksi". Neljän miljoonan asukkaan osavaltiossa melanoomaan sairastuu vuosittain 3 600 ihmistä. Viime vuosina syöpätapausten määrä on kääntynyt kuitenkin laskuun. Toimittajamme kävi selvittämässä, miten queenslandilaiset ovat oppineet varomaan aurinkoa.

Pakkassää jatkuu viikonloppuna

Yle

Viikonloppuna on suuressa osassa maata poutaista, mutta pilvisyys on lisääntymässä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Pohjoisessa sataa myös vähän lunta. Öisin on edelleen selkeillä alueilla kylmä. Etelässä on edelleen osittain aurinkoista, mutta myös Pohjois-Lapissa aurinko pääsee paistamaan.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.