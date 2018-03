Myrskyt riepottelevat Yhdysvaltojen itärannikkoa – ”Tätä myrskyä emme tule koskaan unohtamaan”

Samaan aikaan, kun Eurooppa kärvistelee pakkasen ja lumen kourissa, Yhdysvalloissa itärannikko taistelee luonnonvoimia vastaan.

Itärannikolle perjantaina iskenyt talvimyrsky on aiheuttanut laajoja tulvia, sähkökatkoja ja kaaosta lento- ja raideliikenteeseen.

Massachusettsin osavaltiossa, Cape Codissa, tuulen nopeus puuskissa on ollut voimakkaimmillaan lähes 37 metriä sekunnissa, mikä vastaa hirmumyrskyn voimakkuutta. Pohjois-Carolinasta Mainen osavaltioon ulottuvalla alueella myrsky on kaatanut puita ja voimalinjoja sekä pyyhkäissyt tieltään rakenteilla olevia rakennuksia.

Uutistoimisto AP:n mukaan viisi ihmistä on saanut surmansa jäätyään kaatuneiden puiden alle New Yorkin, Virginian, Marylandin ja Rhode Islandin osavaltioissa. Kuolonuhreista kaksi oli lapsia.

Viranomaisten mukaan koko itärannikon alueella ilman sähköä on 1, 6 miljoonaa taloutta.

Ikimuistettava myrsky

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NWS varoittaa talvimyrskyn olevan erityisen vaarallinen.

– Tämä tulee olemaan myrsky, jota emme koskaan unohda, toteaa NWS.

As @NWSBoston states, this will be a storm we will never forget. https://t.co/7ygPFiPBJB — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) 2. maaliskuuta 2018

Myrsky on aiheuttanut kaaosta erityisesti Massachusettsissa, missä rankkasateet ja voimakkaat tuulet ovat nostattaneet Bostonissa vuoroveden ennätyskorkeuksiin jo toista kertaa tänä talvena. Tulvavaroitus on annettu rannikkoalueille Massachusettsista New Jerseyn osavaltioon asti. Viranomaiset ovat kehottaneet Bostonin rannikkoalueen asukkaita varautumaan evakuointeihin.

Rankkasateiden lisäksi itärannikko on saanut paikoin ylleen runsasta lumipeitettä.

Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa lunta on satanut yli 30 senttimetriä. Sateiden ja myrskytuulten takia yli 5 000 lentoa on joko peruttu tai lentoja on siirretty. Ongelmia lentoliikenteessä on erityisesti New Yorkissa LaGuardian, Newarkin ja JFK:n lentokentillä sekä Bostonissa Loganin lentokentällä.

Raideliikenne on niin ikään seisahtunut, kun kansallinen raideliikenneyhtiö Amtrak keskeytti liikennöinnin maan koillisosassa turvallisuussyistä.

Meteorologien mukaan talvimyrsky väistyy itärannikon yltä lauantain aikana.

Uutista on korjattu klo 6.37: Lisätty tieto, että vorovesi on ennätyskorkeuksissa Bostonissa toista kertaa tänä talvena. Aiemmin uutisessa kerrottiin, että Bostonin kaduille olisi noussut korkea tulva-aalto.

Lähteet: AP, AFP