Neljä hiihtäjää kuoli lumivyöryssä Ranskassa

Koillis-Ranskassa tapahtunut lumivyöry on Ranskan tämän talven vakavin.

Neljä ihmistä on saanut surmansa lumivyöryssä Etelä-Ranskan Alpeilla.

Lumivyöry tapahtui perjantaina Ranskan ja Italian rajalla, lähellä Mercantourin kansallispuistoa. Viiden hengen hiihtäjäryhmä oli oppaansa opastuksella niin kutsutulla off-piste-rinteellä, kertovat paikallisviranomaiset uutistoimisto AFP:lle.

Lumivyöryssä kuoli neljä ranskalaista hiihtäjää ja yksi loukkaantui. Opas selvisi vyörystä vammoitta.

Poliisi on aloittanut tutkinnan onnettomuuteen johtaneista tapahtumista ja kuulustellut hiihto-opasta. Tarkoituksena on muun muassa selvittää miksi ryhmä päätti lähteä valvottujen rinteiden ulkopuolelle ja aiheuttiko hiihtäjien toiminta lumivyöryn. Oppaan kerrotaan olleen kokenut ja tunteneen vuoristoalueen hyvin.

Lumivyöryjen riski Kaakkois-Ranskassa, Alpes-Maritimesin alueella, on tällä hetkellä korkea. Ranskan sääpalvelun mukaan riski on tasolla neljä viisiportaisella asteikolla.

Alueen off-piste-rinteet ovat kauneutensa takia monien kokeneiden ja elämyksiä etsivien hiihtäjien suosiossa. Ne ovat niin kutsuttuja villejä rinteitä, joita ei huolleta.

Ranskan Alpeilla on tapahtunut tänä talvena useita kuolonuhreja vaatineita lumivyöryjä. Uutistoimisto AFP:n mukaan kaikkiaan 20 ihmistä on kuollut ja 12 on loukkaantunut lumivyöryissä sen jälkeen, kun hiihtosesonki alkoi marraskuussa.

Nyt tapahtunut neljän ihmisen kuolemaan johtanut lumivyöry oli Ranskan tämän talven vakavin.

Lähteet: AFP