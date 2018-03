Valvira: Uusia virheellisiä lääkemääräyksiä ei ole löytynyt

Uusia virheellisiä lääkemääräyksiä ei ole löytynyt, kertoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Eilen virasto kertoi, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lisäksi virheellisyyksiä voisi löytyä Kainuun keskussairaalassa, Varkauden terveyskeskuksessa, Nurmijärven terveyskeskuksessa ja Paimion-Sauvon Kansanterveys -kuntayhtymässä.

Tarkastuksessa näistä neljästä organisaatiosta ei siis ole löytynyt virheellisyyksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti torstaina, että järjestelmävirhe on aiheuttanut virheitä lääkeresepteihin Päijät-Hämeessä. Virheellisiä lääkemääräyksiä oli siihen mennessä löytynyt Päijät-Hämeessä kaksi kappaletta. Lääke on molemmissa tapauksissa vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä.