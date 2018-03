UMK:ssa esiintyvä Melanie C Ylen haastattelussa: Suomesta on paljon hyviä muistoja

Spice Girls -yhtyeestä tunnettu Melanie C esiintyy lauantai-iltana Uuden Musiikin Kilpailussa, jonka päätähti on Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto.

Soolouraa nykyisin tekevä Melanie C sanoo Ylen haastattelussa kokevansa itsensä tervetulleeksi Suomeen.

– Kaikki vaikuttavat olevan innostuneita siitä, että saa "spice girlin" tänne taas. Siitä on aikaa, kun olen ollut viimeksi Suomessa. On ihanaa olla täällä taas ja on ihanaa esiintyä.

Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto ja Mel C lehdistötilaisuudessa UMK18-tapahtumassa Espoossa lauantaina 3. maaliskuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Melanie C sanoo olevansa innoissaan Uuden Musiikin Kilpailun tämänvuotisesta konseptista, jossa yleisö saa valita Euroviisuissa esitettävän kappaleen.

– Saara on tehnyt erinomaista työtä kaikkien laulujen kanssa. Tänä iltana on tulossa fantastinen show, on kunnia olla osa sitä.

Melanie C on vieraillut Suomessa aikaisemminkin, sekä sooloartistina että osana takavuosien suosikkiyhtye Spice Girlsiä.

– Minulla on paljon hyviä muistoja. Fanit ympäri maailmaa ovat ihania. Minulla ei ole tiettyä muistoa Suomesta, mutta täällä on aina ihanaa esiintyä.

Melanie C oli UMK:n etkoilla Mikko Silvennoisen haastattelussa.

Melanie C on yksi Britannian menestyneimpiä naisartisteja: hänen soololevyjään on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta ja hänellä on ollut 12 brittilistan ykköshittiä. Spice Girlsistä uransa aloittanut artisti on julkaissut seitsemän sooloalbumia.

Saara Aalto kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, että Melanie C:llä on ollut iso vaikutus hänen omaan uraansa.

– Kun 10-vuotiaana näin heidän esiintyvän telkkarissa, tajusin, että tuota minäkin haluan tehdä, ja silloin aloin säveltämään lauluja englanniksi.

Uuden Musiikin Kilpailua voi seurata TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 19 alkaen.

Lue myös:

Ylen Elävässä arkistossa Spice Girls ja minispaissarit