Voitetaanko tällä biisillä Euroviisut? Saara Aalto laulaa Portugalissa kappaleen Monsters – katso se tästä

Monsters voitti UMK-kisan ja on Suomen edustuskappale toukokuussa Portugalin Euroviisuissa.

Monsters on valittu Suomen Euroviisuissa esitettäväksi kappaleeksi.

Kappaleen valinnasta päättivät katsojat sekä kansainvälinen raati. Kansainvälisen raadin pisteiden jälkeen kappaleet Monsters ja Domino olivat lähes tasoissa. Yleisöäänestyksessä Monsters oli selvästi suosituin.

Saara totesi Ylen haastattelussa, että Monstersissa on kaikki, mitä Euroviisuihin tarvitsee. Kappaletta voi tanssia, siinä on kaunista laulua ja lisäksi biisin twist on Aallon itsensä näköinen: hieman outo ja mystinen teema.

Monstersissa on vankka kansainvälinen leima: tekijöitä on kolmesta eri kansallisuudesta. Aallon lisäksi kappaleen tekoon ovat osallistuneet Joy ja Linnea Deb ruotsalaisesta The Family -laulunkirjoittajaryhmästä sekä englantilainen tuottaja-laulunkirjoittaja Ki Fitzgerald.

Saara Aalto esitti Uuden Musiikin Kilpailussa kolme kappaletta: Monsters, Domino ja Queens.

Euroviisut järjestetään Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa toukokuun alussa. Finaali on 12. toukokuuta.

