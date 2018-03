Burkina Fasossa tutkitaan eilistä terrori-hyökkäystä, tekijöitä epäillään ääri-islamilaisiksi

Mikään taho ei ole vielä ilmoittautunut hyökkäyksen tekijäksi. Kaava on kuitenkin samanlainen kuin kahdessa muussa isossa terrori-iskussa, tammikuussa 2016 sekä elokuussa 2017.

Aiemmat iskut Ouagadougouhun ovat olleet al-Qaidan ja sen liittolaisten tekoja. Burkina Faso osallistuu neljän muun alueen maan kanssa taisteluun ääri-islamilaisia vastaan, maat perustivat viime vuonna viiden tuhannen sotilaan vahvuiset joukot, joita EU tukee, Suomikin 900 000 eurolla.

Neljä terroristeista kuoli armeijan päämajassa, jossa hyökkääjät räjäyttivät autopommin. Kuusi sotilasta – yksi ylempi upseeri mukaan lukien – sai surmansa.

Neljä hyökkääjää kuoli Ranskan suurlähetystössä, jossa myös kaksi ranskalaista santarmia sai surmansa.

Poliisi sai kiinni elävänä kaksi terroristia.

– Kumarran pääni urheiden sotilaidemme muistolle, he kuolivat puolustaen vapautta ja demokratiaa. Haluan tehdä terroristeille selväksi, että mikään ei horjuta kansaamme, sanoi iskujen tekopaikalla lauantaina vieraillut pääministeri Paul Kaba Tieba.

Burkina Fason turvallisuusjoukot vartioivat kahden keskustan pankin ulkopuolella perjantaina. EPA

Silminnäkijät kertoivat uutistoimisto AP:lle, että hyökkääjät olivat huutaneet "Allahu Akbar!" eli Jumala on suurin.

AP:n haastattelemat paikalliset olivat huolissaan turvallisuustilanteesta:

– Tilanne on vakava. Luulimme ensin, että täällä ammutaan vain kyynelkaasua, mutta kyse olikin tappavista luodeista. Ihmiset juoksivat pakoon pääministerin toimistoon. Koko päivä oli yhtä kaaosta. Todellakin, en hyväksy tätä, sanoi lähetystön lähellä myyntikojua pitävä Sylvain Some.

20 miljoonan asukkaan länsiafrikkalainen Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä maista. Sen pohjoisena naapurina on Mali, joka on pitkään taistellut islamisteja vastaan.

Lähteet: AP, Reuters