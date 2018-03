"Mikä voisi mennä pieleen?" Oscar-gaala vitsailee viime vuoden palkintokömmähdyksellä, mutta samalla sen tunnelmaa varjostaa poissaolevanakin Harvey Weinstein

"Mikä voisi mennä pieleen?"

Tämä uhkaava lause mainostaa Oscar-gaalaa, joka järjestetään Hollywoodissa maanantaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Vitsin kohteena on viime vuoden gaalassa sattunut sekaannus, jossa näyttelijät Warren Beatty ja Faye Dunaway myönsivät parhaan elokuvan palkinnon La La Land -elokuvalle, vaikka voittaja olikin Moonlight.

Tänä vuonna Oscarit täyttävät 90 vuotta. Suomessa gaala esitetään Yle Teemalla ja Yle Areenassa. Show’n isäntänä nähdään viime vuodelta tuttu tv-kasvo Jimmy Kimmel. Myös Beatty ja Dunaway saavat uuden mahdollisuuden myöntää parhaan elokuvan palkinto tällä kertaa oikealle vastaanottajalle.

Show’n isäntänä nähdään viime vuodelta tuttu tv-kasvo Jimmy Kimmel. Juulia Klemola

– Jos luulette, että pilasimme gaalan lopetuksen viime vuonna, niin odottakaa kun näette, mitä olemme suunnitelleet juhlavuoden kunniaksi, Kimmel vitsaili tammikuussa talk show’ssaan.

Vitseistä huolimatta tunnelma Hollywoodissa on ollut gaalan alla oudon hillitty. Yhdysvaltain elokuva-alaa ravistelevat skandaalit ovat olleet vähemmän näkyvissä kuin vaikka alkuvuoden Golden Globe -gaalan yhteydessä.

Viisi elokuvaa maaliviivalla

Kun Dolby-teatterin lavalla sählättiin kirjekuorten kanssa, The Hollywood Reporter -lehden toimittaja Scott Feinberg istui gaalan katsomossa suu auki. Hänen työhönsä kuuluu kaikki Oscareihin liittyvä (siirryt toiseen palveluun), mutta tämä oli jotain ihan uutta.

– Tunnelma oli juuri sellainen kuin miltä tuosta hetkestä otetuissa kuvissa näyttää.

Feinberg seuraa elokuvien Oscar-mahdollisuuksia ympärivuotisesti. Tänä vuonna hän tunnustaa jännittävänsä siinä missä muukin yleisö.

– Yleensä menen gaalaan sillä mielellä, että tiedän mitä tulee tapahtumaan. Nyt tilanne on todella harvinainen. Parhaan elokuvan palkinto voi mielestäni mennä yhdeksästä ehdokkaasta vielä viidelle eri elokuvalle, Feinberg sanoo.

Romanttinen fantasiasatu The Shape of Water sai peräti 13 ehdokkuutta. Fox Searchlight Pictures / Twentieth Century Fox Film Corporation

Oscar-arvauksissa toistuvat etenkin kahden elokuvan nimet. Meksikolaisohjaaja Guillermo del Toron romanttinen fantasiasatu The Shape of Water sai peräti 13 ehdokkuutta ja sitä on veikattu monissa artikkeleissa voittajaksi.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on tummalla huumorilla sävytetty draamaelokuva. Mildred Hayes (näyttelijä Frances McDormand) maalaa kotikaupunkinsa edustalle pystytettyihin mainostauluihin arkailemattoman viestin paikalliselle poliisipäällikölle (näyttelijä Woody Harrelson), jota koko kaupunki ihannoi. Fox Searchlight Pictures / Twentieth Century Fox Film Corporation

Vedonlyöntitoimistojen suosikki on puolestaan brittiohjaaja Martin McDonaghin väkivaltainen näkemys amerikkalaisesta pikkukaupungista elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Feinbergin mukaan on kuitenkin aivan yhtä mahdollista, että parhaan elokuvan palkinnon saakin Get Out, Lady Bird tai Dunkirk.

– Kaikki nämä viisi elokuvaa ovat voittaneet palkintoja kevään muissa gaaloissa. Ne ovat jakaneet potin ennennäkemättömällä tavalla, toimittaja sanoo.

Lady Bird on yksi ennakkosuosikeista parhaan elokuvan palkinnon saajaksi. Merrick Morton / A24

Muutoksen tuulia Hollywoodissa

Viimevuotinen Moonlightin yllätysvoitto ei tullut tyhjästä. Siihen vaikutti vuosina 2015 ja 2016 syntynyt #oscarssowhite-kohu. Kumpanakin vuonna gaalan näyttelijäkategorioiden kaikki 20 ehdokasta olivat valkoihoisia.

Kritiikki Oscareista äänestävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenistöä kohtaan sai akatemian toimiin. Kahtena viime vuonna jäsenistöä on laajennettu yli tuhannella uudella jäsenellä. Iäkkäiden valkoisten miesten akatemiassa on nyt enemmän nuoria, naisia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia kuin koskaan ennen.

Tulos näkyy myös tämän vuoden ehdokkaissa.

Elokuvaohjaaja Jordan Peele Get Out -elokuvan kuvauksissa. Justin Lubin / UIP

– Näyttelijöiden joukossa on neljä afroamerikkalaista ehdokasta. Elokuvista hyvin vahvoilla on Get Out, joka on mustan ohjaajan elokuva afroamerikkalaisesta kokemuksesta Yhdysvalloissa ja joka saattaa hyvinkin voittaa pääpalkinnon, Feinberg pohtii.

Eikä Oscar-elokuvien poikkeuksellinen moninaisuus rajoitu vain etnisyyteen. Pelkästään parhaan elokuvan palkintoa tavoittelevat elokuvat kertovat hyvin erilaisia tarinoita erilaisista ihmisistä.

Greta Gerwig on vasta viides parhaan ohjaajan ehdokkuuden saanut naisohjaaja. Hänen esikoiselokuvansa Lady Bird on nuoren naisen kasvukertomus, joka sekin on poikkeuksellinen parhaan elokuvan ehdokas.

Näyttelijä Saoirse Ronan elokuvassa Lady Bird. Merie Wallace / A24

Mudbound-elokuvan kuvannut Rachel Morrison on puolestaan kaikkien aikojen ensimmäinen kuvauksesta Oscar-ehdokkuuden saanut nainen.

– Kattaus on todella monipuolinen. Pelkästään parhaan elokuvan kategoriassa on tarjolla perinteisempää historiallista sotaelokuvaa Dunkirkin ja Synkimmän hetken muodossa. Myös Steven Spielbergin The Post on tutulta tuntuva trilleri. Tällaisia elokuvia olemme nähneet ennenkin, Feinberg luettelee.

– Mutta joukossa on myös elokuvia, jollaisille elokuva-akatemia ei ole ennen antanut tunnustusta. Get Outin kaltainen kauhukomedia tai The Shape of Water – naisen ja kalan romanssi! – ovat hyvin poikkeuksellisia Oscar-elokuvia.

Vivianne Robinson kutsuu itseään "Oscar-faniksi numero yksi". Juulia Klemola

Kultainen Harvey ja kolme mainoskylttiä

Kun Yhdysvaltain elokuva-ala kokoontuu juhlimaan parhaita teoksiaan ja tekijöitään, on yksi joukosta poissa. Ahdistelusyytösten ryvettämä tuottaja Harvey Weinstein on kuulunut gaalan vakiokasvoihin. Hänen Miramax-yhtiönsä elokuvat voittivat kaiken kaikkiaan 81 Oscar-palkintoa.

Enää häntä ei täällä nähdä, Feinberg sanoo.

– Weinstein-kohuun otetaan varmasti kantaa gaalassa jollakin tavalla. Ehkä hänen kanssaan tekemisiin joutuneet ihmiset myöntävät jonkun palkinnon tai saavat hetken gaalassa. Uskoisin, että jotain sellaista tapahtuu.

Elokuva-akatemia on ollut toistaiseksi hyvin vaitonainen siitä, miten se aikoo ottaa kantaa alan seksuaalista ahdistelua koskeviin paljastuksiin. Virallisen kannanoton uupuessa katutaiteilijat ovat ottaneet tehtäväkseen muistuttaa, että vaikka Weinstein ei ole paikalla, on hän läsnä ainakin ajatuksissa

.

Juulia Klemola

Vain korttelin päässä Dolby-teatterista nähtiin gaalan alla kullattu patsas, joka esitti pahamaineiseen kylpytakkiin pukeutunutta Weinsteinia istumassa sohvalla Oscar-patsas kädessään. Casting Couch -teoksen yhdessä Joshua Monroen kanssa tehnyt katutaiteilija Plastic Jesus poseerasi patsaan vieressä t-paidassa, jossa luki ”lakatkaa tekemästä tyhmistä ihmisistä kuuluisia”.

Toisaalla Hollywoodissa katutaiteilija Sabon kaappaamat kolme mainoskylttiä ottivat kantaa (siirryt toiseen palveluun) seksuaaliseen häirintään samalla tavalla, jolla Frances McDormandin esittämä äiti vaatii poliisia toimiin tyttärensä murhaajan löytämiseksi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri -elokuvassa.

”Me kaikki tiesimme, eikä vieläkään pidätyksiä”, yhdessä räikeän punaisista kylteistä luki.

Toinen vaati Oscar-gaalaan osallistuvilta toimia: ”Nimetkää nimiä lavalla tai olkaa hiljaa!”