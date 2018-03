Analyysi: Saara Aalto ei häviä monstereilla Euroviisuissa, kunhan esitys saadaan kuntoon

Hämmennys oli suuri, kun Saara Aallon kolme Euroviisujen ehdokaskappaletta nähtiin lavaesityksinä. UMK-finaalin piti olla läpihuutojuttu ja Monsters-kappaleen lähteä murskavoitolla Lissaboniin.

Iltaan saatiinkin aivan oikeaa jännitystä, kun altavastaajina olleet kappaleet heräsivät lavalla uuteen eloon.

Tasapaksumpi Domino oli yksinkertaisuudessaan tyylikäs ja Queens mahtipontisen pysäyttävä veturinpuolikkaan kanssa. Tarttuvimman kappaleen eli Monstersin esitys olikin yllättäen pliisuin ja sekavin.

Suomalaisten ja kansainvälisen raadin pisteet keikauttivat kuitenkin kisan Monstersin eduksi. Saara Aalto itse arveli, että kappaletta hyödytti se, että se julkaistiin ensimmäisenä ja ihmiset olivat kuulleet sitä eniten.

Totta sekin. Mutta biisinä se on kolmesta tarttuvin.

Olisipa lopputulos ollut mikä tahansa, kaikki kolme kappaletta olisi voinut lähettää Portugalin Euroviisuihin. Rinta rottingilla.

Saara Aallolle jää silti petrattavaa Portugalin Euroviisuihin. Alun perin oli tarkoituksena, että huippukoreografi Brian Friedmanin suunnittelemat esitykset siirtyisivät sellaisinaan laulukilpailun lavalle.

Kahden muun esityksen kohdalla näin olisi voitu tehdä, mutta ei Monstersin. Kappaleen sanoma ja jopa Aallon äänikin hukkui poukkoilevan koreografian jalkoihin.

Euroviisuissa lavashow’lla on suuri merkitys. Hyvällä esityksellä saatetaan pelastaa huonompikin kappale ja hyvä kappale saattaa kärsiä kehnosta esityksestä.

Saara Aallolle Euroviisut on ollut ikuinen unelma. Kaikki mitä hän on tehnyt, on tähdännyt siihen, että hän pääsee viisuedustajaksi. Sillä oli varmasti merkitys, että hän jäi UMK-karsinnassa toiseksi vuonna 2016, päätyi Britannian X Factoriin koulittavaksi ja edustaa vasta nyt Suomea Euroviisuissa.

Saara Aallosta on kuoriutunut kansainvälisen tason tähti, josta koko UMK-show oli osoitus. Vai kuinka moni tässä maassa pystyy laulamaan puhtaasti pää alaspäin?

Aalto kerää varmasti huomiota Lissabonin Euroviisuissa. Hän osaa laulaa, esiintyä, ottaa median haltuun ja vieläpä nauttia siitä kaikesta.

Vielä kun saadaan lavalla olevat monsterit kuriin, sitten voidaan alkaa suunnitella torilla tapaamista.