Sveitsiläiset äänestivät yleisradioyhtiön säilyttämisen puolesta

Ääni alettiin laskea Zürichissä "No Billag"- kansanäänestyksen jälkeen.

Liki kolme neljästä äänestäjästä haluaa säilyttää tv-lupamaksun. Kansanäänestys on tappio erityisesti oikeistopopulistiselle Kansanpuolueelle, SVP:lle.

71,6 prosenttia äänestäjistä (siirryt toiseen palveluun)on äänestänyt "No Billag" -aloitetta vastaan. Kaikki kantonit tyrmäsivät myös aloitteen.

Aloite on nimetty tv-lupamaksut keräävän yhtiön mukaan. Kyllä-äänten enemmistö olisi merkinnut noin 450 sveitsin frangin (391 euron) tv-luvan poistumista. Aloite olisi myös kieltänyt valtiota myöntämästä suoraa budjettitukea.

Tulos on tappio oikeistopopulisteille ja liberalisteille, joiden mielestä julkisrahoitteisella medialla on liian voimakas asema. Sveitsin yleisradioyhtiötä on arvosteltu tehottomaksi ja vanhentuneeksi jäänteeksi.

Maksun kannattajien mielestä taas lupamaksuille turvataan kotimainen ja riippumaton ohjelmatuotanto.

SRG SSR on myöskin velvoitettu tuottamaan nettisisältöjä sekä tv- ja radio-ohjelmia kaikilla neljällä Sveitsin virallisella kielellä: saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja retoromaaniksi. Yhtiöllä on valtiollisen lähetystoiminnan lisäksi paikallisia kanavia ja sivustoja.

Jos lupamaksu olisi poistunut, yleisradioyhtiön tuloista olisi kadonnut kolme neljäsosaa (neljäsosa rahoituksesta tulee mainoksista). Muu kuin saksankielinen ohjelmatuotanto olisi ollut vaakalaudalla, koska niissä yleisömäärät eivät mahdollista riittävää mainosrahoitusta.

Äänestystä on seurattu mielenkiinnolla monessa muussakin Euroopan maassa, joissa on voimakas yleisradioyhtiö sekä sitä vastustava – yleensä oikeistopopulistinen – liike.

Lue lisää aiheesta: Baarissa keksitystä ideasta tuli kohutuin kansanäänestys vuosiin – Sveitsi päättää yleisradioyhtiön kohtalosta

Juttua päivitetty klo 17.20, lopullisilla tuloksilla

Lähteet: AFP, AP, Reuters