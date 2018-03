Uudenkaupungin autotehtaan johtaja: Yhdysvaltain eurooppalais-valmisteisille autoille kaavailema lisävero olisi vakava takaisku

Valmet Automotiven valmistuspalvelun johtajan Pasi Rannuksen mukaan Yhdysvaltain aikeet kurittaa eurooppalaista autonvalmistusta erillisellä lisäverolla olisi takaisku, mutta sen vaikutuksia pitkällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida.

Eurooppalaiset autotkin ovat joutumassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulilinjalle. Trumpin mukaan Yhdysvallat määrää uusia veroja Euroopasta tuotaville autoille, mikäli Euroopan unioni ryhtyy toimiin Yhdysvaltain alumiini- ja terästulleja vastaan.

– Se on merkittävä markkina-alue ja sillä voisi olla huomattaviakin vaikutuksia, Valmet Automotiven valmistuspalvelun johtaja Pasi Rannus sanoo.

Yhdysvallat on automarkkinoilla merkittävä peluri

Suomessakin autoja valmistavan Valmet Automotiven mukaan Yhdysvallat on isona automaana merkittävä peluri markkinoilla, mutta mahdollisen veron vaikutuksia pitkällä aikavälillä on kuitenkin vielä todella vaikea arvioida

Vero olisi vastaus EU:n kaavailemille amerikkalaistuotteiden tullien korotuksille, jotka ovat puolestaan vastatoimi Trumpin aiemmin tällä viikolla ilmoittamille teräs- ja alumiinituotteiden suojatulleille.

– Kaikki markkinoiden menetykset on takaiskuja, mutta vielä on todella vaikea arvioida, mikä sen vaikutus on pitkällä aikavälillä, Rannus sanoo.

Hänen mukaansa viesti on kuitenkin otettava vakavasti ja näin myös Valmet Automotivessa on tehty.

– Tämän vaikutusten arviointi on nyt meilläkin käynnistymässä.

Vaikutukset Uudenkaupungin tehtaaseen hämärän peitossa

Rannus ei vielä tässä vaiheessa lähde arvioimaan mahdollisia vaikutuksia Uudenkaupungin autotehtaaseen.

– Uskon kuitenkin, että huipputuotteet ja laatu varmasti säilyttävät paikkansa markkinoilla, Rannus toteaa.

Mikäli vienti Yhdysvaltoihin todella vaikeutuisi korvaavia markkinoita voisi Rannuksen mukaan löytyä esimerkiksi Kiinasta.

– Eurooppalaisille autovalmistajille kotimarkkinatkin ovat vahvassa positiivisessa kasvussa, mutta myös Kiina on ottanut vahvasti jalansijaa eurooppalaisten autovalmistajien keskuudessa, Rannus sanoo.

–Aika näyttää, miten markkinat ottavat tämän vastaan.

Autoteollisuuden kurittaminen jatkoa teräksen tuontitulleille

Huoli Ydysvaltain aikomuksesta kurittaa eurooppalaista vientiä on noussut vahvasti esiin myös politiikan saralla. Ulkoministeri Timo Soinin (Sin.) mukaan kauppasodissa on vain häviäjiä.

Trumpin autoihin kohdistunut hyökkäys on uusin askel pyrkimyksissä tuoda lisää työpaikkoja Yhdysvaltoihin ja suojata sen teollisuutta. Aiemmin tällä viikolla Trump kertoi korottavansa tuontiteräksen tullia 25 prosenttia ja alumiinin 10 prosenttia.

