Hallitseva keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue on myöntänyt tappionsa Italian parlamenttivaaleissa

Ex-pääministeri Silvio Berlusconin johtama oikeistokoalitio on menestynyt odotetusti Italian parlamenttivaaleissa.

Italian johtava keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue myönsi aamulla tappion Italian parlamenttivaaleissa.

Parlamenttiin eniten paikkoja on Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan saamassa keskustaoikeistolainen koalitio. Se on ennusteen mukaan saamassa 225-265 paikkaa. Toiseksi eniten paikkoja on ennusteen mukaan saamassa populistinen Viiden tähden liike, joka saisi 195-235 paikkaa. Keskustavasemmistolainen koalitio olisi saamassa 115-155 paikkaa ja vasemmistoryhmä LEU 12-20 paikkaa.

Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluu ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italia -puolue ja sen oikeistolaisia liittolaisia. Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluvien ryhmien johtohahmot haluavat kiristää maahanmuuttopolitiikkaa ja osa suhtautuu nihkeästi Euroopan unioniin.

Enemmistön saavuttamiseksi parlamentissa tarvittaisiin 316 paikkaa. Viiden tähden liikkeen varapuheenjohtaja Alessandro Di Battista onkin jo kutsunut vaalien tulosta ryhmänsä voitoksi ja arvioinut kaikkien puolueiden lähestyvän heitä hallituksen muodostamiseksi.

On mahdollista, että Italia joutuu olemaan vaalien jälkeen pitkään ilman hallitusta Saksan tapaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan voi käydä myös niin, että kasaan saadaan vain väliaikainen hallitus ja edessä ovat uudet vaalit. Epävarmuutta tuloksesta lisää ensimmäistä kertaa käytössä oleva uusi vaalitapa, joka on sekoitus suhteellista ja enemmistövaalia.

– Nämä vaalit ovat lottoa. Näin on ollut ennenkin, mutta ei koskaan samalla tavalla kuin tänään, sanoo politiikan tutkija Roberto D'Alimonte roomalaisesta Luiss-yliopistosta.

Juttua täydennetty: Italian hallitseva puolue on myöntänyt tappionsa klo 0602.

Lähteet: Reuters, AP, STT, Guardian