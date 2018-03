Berlusconin johtama liittouma voittamassa Italian parlamenttivaalit – oikeisto haluaa kiristää maahanmuuttopolitiikkaa

Hallitseva keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue on myöntänyt tappionsa Italian parlamenttivaaleissa. Hallitusneuvotteluista odotetaan pitkiä.

Italian johtava keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue myönsi aamulla tappion Italian parlamenttivaaleissa. Mikään ryhmittymä ei ole saamassa ehdotonta enemmistöä parlamenttiin.

– Tappio on meille hyvin selvä. Vaalitulos on alle odotusten. Tämä on meille kielteinen tulos, sanoi eronpyyntönsä jättävän hallituksen maatalousministeri Maurizio Martina.

Parlamenttiin eniten paikkoja on saamassa keskustaoikeistolainen koalitio. Se on ennusteen mukaan saamassa 225-265 paikkaa. Toiseksi eniten paikkoja on ennusteen mukaan saamassa populistinen Viiden tähden liike, joka saisi 195-235 paikkaa. Keskustavasemmistolainen koalitio olisi saamassa 115-155 paikkaa ja vasemmistoryhmä LEU 12-20 paikkaa.

Berlusconi palaamassa jälleen

Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluu ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italia -puolue ja sen oikeistolaisia liittolaisia. Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluvien ryhmien johtohahmot haluavat kiristää maahanmuuttopolitiikkaa ja osa suhtautuu nihkeästi Euroopan unioniin.

Enemmistön saavuttamiseksi parlamentissa tarvittaisiin 316 paikkaa. Viiden tähden liikkeen varapuheenjohtaja Alessandro Di Battista onkin jo kutsunut vaalien tulosta ryhmänsä voitoksi ja arvioinut kaikkien puolueiden lähestyvän heitä hallituksen muodostamiseksi.

On mahdollista, että Italia joutuu olemaan vaalien jälkeen pitkään ilman hallitusta Saksan tapaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan voi käydä myös niin, että kasaan saadaan vain väliaikainen hallitus ja edessä ovat uudet vaalit. Epävarmuutta tuloksesta lisää ensimmäistä kertaa käytössä oleva uusi vaalitapa, joka on sekoitus suhteellista ja enemmistövaalia.

– Nämä vaalit ovat lottoa. Näin on ollut ennenkin, mutta ei koskaan samalla tavalla kuin tänään, sanoo politiikan tutkija Roberto D'Alimonte roomalaisesta Luiss-yliopistosta.

Euroopan oikeistopopulistit onnittelevat

Lopullista vaalitulosta ei ole vielä julistettu, mutta muualta Euroopasta on alkanut tulla onnitteluja vaaleissa menestyneille ryhmille. Brittiläisen Ukip-puolueen entinen johtaja Nigel Farage onnitteli tviitissään kollegoitaan Euroopan parlamentissa.

Ranskan äärioikeistolaisen FN-puolueen johtaja Marine le Pen ennusti Italian vaalituloksen tietävän huonoa yötä EU:lle.

