Politiikan tutkija hallituksen sote-kuohunnasta: "Sipilältä alkaa jo loppua uhkaukset kesken"

Verkkojulkaisu MustReadin johtava politiikan tutkija Erkka Railo näkee, että pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) alkaa jo loppua uhkaukset kesken, kun hän toistuvasti uhkaa hallituksen kaatamisella.

Sipilä sanoi viime viikolla, että jos sote- ja maakuntauudistusta ei saada toteutettua, varasuunnitelmana on uudet vaalit. Uhkaus liittyi hallituspuolueen kansanedustajan Elina Lepomäen (kok.) ulostuloon, jossa hän ilmoitti ettei halua uudistusta vietävän eteenpäin.

Ylen aamu-tv:ssä haastatellun Railon mukaan uusia vaaleja on kuitenkaan tuskin edessä, koska sama uhkaus on esitetty jo moneen kertaan aiemmin.

– Hallitus näyttää pintapuolisesti ihan toimintakykyiseltä edelleen, Railo totesi.

Terho: "Hallituksella on ohjelma, jota on pakko noudattaa"

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin Sampo Terhon (sin.) mukaan Lepomäen ulostulo kuvastaa "politiikan jatkuvaa dilemmaa", jossa yksittäinen kansanedustaja joutuu tukemaan työssään asioita, joista ei välttämättä henkilökohtaisesti pidä.

Terho muistuttaa, että hallitus on tehnyt vaalikauden aikana monia vaikeita päätöksiä, joita kansanedustajat ovat joutuneet hyväksymään pitkin hampain. Läpi vaalikauden on tehty esimerkiksi neljän miljardin euron säästöt.

– Ei yksikään hallituspuolueen edustaja ole painanut huvikseen jaa tai kyllä-nappia kun näitä säästöjä on tehty. Hallituksella on ohjelma, jota on pakko noudattaa tai muuten ei synny yhtään mitään, Terho sanoi.

Jungner: Koko uudistus näytelmää

SDP:n ex-kansanedustaja ja puoluesihteeri, nykyisin viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana toimiva Mikael Jungner näkee hallituksen sote-kuohunnan monimutkaisena ja epäluottamusta herättävänä asiana.

Jungerin mukaan keskusta ja kokoomus rynnivät nyt uudistusta läpi väkisin.

– Kaikki tietävät, että keskustalla on ehkä viimeiset hetket vallassa ja puolueen on pakko saada sote- ja maakuntauudistus läpi. Kokoomuksella todennäköisesti tällä porukalla tulee se valinnanvapaus. Se on näytelmä, jossa se mitä kerrotaan, ei ole sama kuin totuus, Jungner sanoi.

Jungner pohtii, että hallitus on lähtenyt demonisoimaan Lepomäkeä, koska hän "haastaa systeemiä".

– Muutoinhan meillä on ensi viikolla kolme tai neljä lepomäkeä. Sen jälkeen koko prosessi kaatuu, Junger viittasi hallituspuolueiden niukkaan enemmistöön eduskunnassa.

Kaikki edustajat eivät halua olla "hyväntahtoisia hölmöjä"

Keskustelijoilta kysyttiin, miksi uudistusten yhteydessä tehdyistä puolueiden välisistä sopimuksista ei voida puhua avoimesti. Erkka Railon mukaan siksi, koska sopimuksia tehdessä joku aina häviää jotain.

– Lepomäen viimeviikkoisessa puheenvuorossa korostui vahvasti se mielikuva, että tässä on menetetty tai hävitty jotain kun on tehty tällainen sopimus [keskustalle maakuntauudistus ja kokoomukselle valinnanvapaus]. Kompromissit ovat väistämättä puutteellisia.

Jungnerin mielestä Lepomäen ulostulo murtaa keskittynyttä poliittista järjestelmää, jossa vain kourallinen ihmisiä päättää asioista.

– Nyt on yksittäisiä kansanedustajia, jotka eivät vain suostu olemaan tällaisia hyväntahtoisia hölmöjä, jotka tekevät mitä käsketään vaan he haluavat vastata omille äänestäjilleen ja siitä ehkä on kysymys.

Myös Railo kehuu Lepomäen ulostuloa, koska se elävöittää poliittista keskustelua. Hän kuitenkin myöntää, että ulostulossa oli kyse myös Lepomäen oman poliittisen profiilin nostattamisesta. Terho on asiasta samaa mieltä.

– Tämä on mediapeliä, koska kansanedustaja tietää pääsevänsä julkisuuteen, jos hän puhuu jotain muuta kuin mikä on hallituksen linja, Terho sanoi.

Jungner ei usko Lepomäen julkisuudenkipeyteen.

– Nämä ulostulijat ovat aidosti huolissaan, että ei hemmetti, nyt tämä menee väärin, Jungner katsoo.

Lue myös:

Juha Sipilä viimeaikaisesta sote-kuohunnasta: Kyllä enemmistö riittää, jos sovitusta pidetään kiinni

Sipilä luottaa kokoomuksen pysyvän soten takana: "Tulos tai ulos"

Tutkija Lepomäen sote-kommenteista: Tähtäin seuraavissa eduskuntavaaleissa

Li Andersson suomii hallituksen sote-intoa: "Sipilän mielestä tärkeintä on tehdä vain jokin uudistus"