Metsähallitus: Älkää kajotko naalien ruokinta-automaatteihin

Metsähallituksen Luontopalvelut on järjestänyt ruokinta-automaatteja naaleille pohjoisimmille tunturialueille. Niiden toivotaan auttavan Suomessa äärimmäisen uhanalaista naalia selviytymään ja leviämään pohjoisessa.

Metsähallitus toivoo, ettei ruokinta-automaatteihin kajota. Ruokinta-automaatit ovat tärkeitä naalille, ja pelkkä automaatilla pitempään viipyminen voi häiritä aran naalin tuloa automaatille.

Automaateilla on kuitenkin käyty. Tieto automaattien sijainnista on levinnyt mm. internetin keskustelupalstoilla. Kävijät ovat availleet ruoka-automaattien kansia ja jättäneet niitä auki. Silloin kosteus pääsee pilaamaan automaateissa olevan ruuan.

Automaateilla on myös riistakameroita, jotta saadaan tietoa siitä, käykö automaateilla naaleja. Riistakameroiden asentoja on kuitenkin muutettu, ja yksi kamera on varastettu.

Ruokinta on osa kolmen valtion naalinsuojeluhanketta

Naalien ruokinta on osa Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteistä Naali Interreg -hanketta. Ruokinnan lisäksi maat mm. kouluttavat vapaaehtoisia naali-inventoijia ja yhtenäistävät naalin suojelemiseksi tehtävää työtä eri maissa.

Naali oli sata vuotta sitten yleinen Enontekiön ja Utsjoen tunturialueilla ja myös osassa Inaria. Tämän jälkeen kanta pieneni nopeasti. Viimeisin varmistettu naalipentue todettiin Suomessa yli 20 vuotta sitten.

Kannan romahdukseen liittyviä syitä ei varmuudella tiedetä. Tänä päivänä naalin paluun suurimmat uhkat ovat ilmastonmuutos sekä kettu, joka kilpailee samasta ravinnosta ja tappaa naaleja.