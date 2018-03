Analyysi: Italian protestivaalit olivat herätys myös EU:lle – Eurooppalainen populismi sai toistaiseksi suurimman voittonsa

Tyytymättömyys purkautui ääninä erilaisille protestiliikkeille. Italia on jätetty yksin talousvaikeuksien ja maahanmuuttajiensa kanssa, kirjoittaa EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio.

Rooma

Vaikka ääntenlasku on vielä kesken, Italian äänestäjien viesti on jo selvä: Parlamenttivaaleista tuli protestivaalit, joissa äänestettiin muutoksen puolesta. Melkein minkä tahansa muutoksen.

Muutoksen kaipuu kanavoitui ääniksi kolmelle populistipuolueelle, jotka ovat saamassa yli puolet äänistä. Suurin voittaja on koomikko Beppe Grillon perustama Viiden tähden liike, joka nousee Italian suurimmaksi puolueeksi.

Yhtä suuri voittaja on oikeistopopulistinen La Lega, joka tunnettiin ennen Pohjoisen liitto -nimellä. Se on oikeistolaisen vaaliliiton suurin puolue selvällä erolla Silvio Berlusconin Forza Italiaan.

Vielä kauempana oikealla on Giorgia Melonin johtama Italian veljet -puolue, joka on mukana samassa oikeistolaisessa vaaliliitossa.

Italialaisten protesti sai polttoainetta tunteesta, että maa on jätetty eri tavoin heitteille. Se kohdistuu paitsi kotimaisiin poliitikkoihin, myös Eurooppaan.

Italian talous kasvaa vihdoin, mutta hitaasti, ja joka kolmas nuori on yhä vailla töitä.

Italiaan on tullut viime vuosina satojatuhansia maahanmuuttajia Afrikasta, mutta EU:lta ja muilta Euroopan mailta ei ole irronnut juuri tukea Italialle.

Euroopan unioni on näyttäytynyt Italiassa talouskurin vaalijana, joka ei toisaalta ole onnistunut ratkaisemaan kansalaisten ongelmia. Italia on ikään kuin jätetty yksin pulmiensa kanssa. Monen mielestä EU on ollut enemmänkin osa ongelmaa kuin osa ratkaisua. Patoutunut turhautuneisuus näkyy vaalituloksessa.

Italialaisessa populismissa on kuitenkin tärkeitä vivahde-eroja. Kolmea populistipuoluetta yhdistää lähinnä se, että ne ilmoittavat asettuvansa italialaisten puolelle, joko valtaapitäviä tai ulkomaalaisia vastaan.

La Legan ja Italian veljien populismi on avoimen kansallismielistä. Puolueet haluavat kansanäänestyksen Italian jäsenyydestä EU:n rahaliitossa. Laajempi viesti on, että rajat kiinni ja ulkomaalaiset ulos.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio poistui äänestyskopista Pomigliano d'Arcon äänestysasemalla Napolin lähellä sunnuntaina. Ciro Fusco / EPA

Viiden tähden liike on paljon maltillisempi. Se on peruutellut vaatimuksiaan siitä, että Italian pitäisi erota eurosta. Viiden tähden liikkeen kritiikki kohdistuu koko italialaiseen poliittiseen järjestelmään. Siksi se on ollut tähän asti haluton tekemään yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.

Yli 50 prosentin protestiääni on kuin huutomerkki Euroopan kartalla. Toisaalta on epäselvää, miten protesti näkyy Italian politiikassa.

EU:n kauhuskenaario on Viiden tähden liikkeen ja La Legan muodostama populistihallitus. Vaalitulos näyttää siltä, että kokoonpano voisi saavuttaa enemmistön parlamentissa. Euroalueen kolmanneksi suurimman maan johtoon nousisi 31-vuotias Luigi di Maio ja kakkosmieheksi La Legan johtaja Matteo Salvini.

Tämä ei ole näillä näkymin kovin todennäköinen vaihtoehto, vaikka se heijastelisikin kansan vaaleissa ilmaisemaa tahtoa. Luultavampaa on, että seuraavat kuukaudet selvitellään, voisiko vaalituloksen pohjalta saada aikaan muunlaista hallitusratkaisua.

Lopputulos voi olla perinteinen italialainen kompromissi. Mutta italialaiset ovat viestinsä lähettäneet. Eurooppalaisen populismin kohtalo ei ratkennutkaan Hollannissa, Ranskassa tai Saksassa. Se sai toistaiseksi suurimman voittonsa Italiassa.

Lue myös:

Milanon pörssi avautui alamäkeen, Italian lainakorot nousussa

Asiantuntija oikeiston voittokulusta Italiassa: Kertoo demokraattisen hallinnon ongelmista

Berlusconin johtama liittouma voittamassa Italian parlamenttivaalit – oikeisto haluaa kiristää maahanmuuttopolitiikkaa

Italiassa #metoo-kampanja kääntyi uhrien syyttelyksi – Feministien kauhu Silvio Berlusconi tekee tänään paluuta politiikan huipulle