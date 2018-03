Kolme puheenaihetta Oscar-gaalasta: Frances McDormand, yllätyksettömyys, ja mikä ihme on inclusion rider

The Shape of Water -elokuvan ryhmä kuunteli, kun ohjaaja Guillermo del Toro piti kiitospuhetta Oscar-gaalassa Hollywoodissa varhain maanantaina.

Hyviä elokuvia, mutta ei yllätyksiä

Yhdysvaltain elokuva-akatemiaa sopii kiittää siitä, että Oscar-ehdokkaiksi nostettiin toisistaan poikkeavia tarinoita. Eri genreihin suhtauduttiin ennakkoluulottomasti. Se näkyi myös palkituissa elokuvissa, joskin pystit jaettiin juuri, kuten ennakkoon odotettiin.

The Shape of Waterille löydettiin etukäteen haastajia parhaaksi elokuvaksi, mutta lopulta Guillermo del Toron fantasiaelokuvan voitto oli itsestään selvä. Rakastettu ohjaaja on odottanut vuoroaan jo pitkään, ja aikuisten satu sopi tämän vuoden Oscareiden moniarvoiseen teemaan.

Yhtä yllätyksettömiä olivat Frances McDormandin ja Gary Oldmanin pystit parhaista pääosista. Ohjaaja-Oscar meni Guillermo del Torolle, kuten ennakkoon ounasteltiin. Blade Runner 2049 sai ansaittua kiitosta visuaalisuudestaan ja Jordan Peele käsikirjoitus-Oscarin kauhukomediastaan Get Out. Sekin oli helppo arvata.

Parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta palkittiin 89-vuotias James Ivory (Call Me by Your Name). Sympaattinen mies käveli lavalle vanhimpana Oscar-voittajana koskaan. Hetki sopi tämänvuotisen gaalan pirtaan kuin käsikirjoitettuna.