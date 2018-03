Terveysjätti Attendo miettii terveyspalvelujensa myymistä

Terveysyhtiö Attendo pohtii yhtenä vaihtoehtonaan terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluiden myymistä Suomessa. Palveluiden kohtalo on tarkoitus ratkaista jo kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Yhtiön mukaan Attendon hallituksen tarkoituksena on "arvioida terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon strategiset vaihtoehdot." Yksi vaihtoehto on myynti.

Suomessa yksityiset terveysalan yritykset ovat olleet viime aikoina paljon julkisuudessa sosiaali- ja terveysalan uudistuksen takia. Hallitus suunnittelee, että yksityisten terveydenhuoltoalan yritysten roolia sote-palveluiden tuotannossa lisätään.

Esimerkiksi Meri-Lapissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri valitsi sote-palvelujensa yhteisyrityksen kumppaniksi terveysyritys Mehiläisen. Tapaus herätti julkisuudessa suurta keskustelua.

Sopimus sisältää valtaosan Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnasta sekä alueen perusterveydenhuollosta. Attendo oli yksi kilpailutukseen osallistuneista yrityksistä.

Tiedotteensa mukaan Attendon terveyspalvelut ovat hyvissä asemissa nyt, kun valinnanvapaus on lisääntymässä Suomen terveyspalvelumarkkinoilla.

Attendo on kuluneen kymmenen vuoden aikana kasvanut vahvasti vanhus- ja muiden sosiaalipalvelujen aloilla. Se on ollut hyvin aktiivinen yritysostajana. Samalla yhtiöstä on tullut Suomen ja Ruotsin suurin yksityinen vanhusten hoivapalvelujen tarjoaja.

Attendo tarjoaa Suomessa muun muassa hammaslääkäripalveluita, työterveyshuollon palveluita sekä vastaa viiden kunnan ulkoistetuista sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista.

Yhtiöllä on Suomessa noin 10 000 työntekijää.

Lue myös:

Analyysi: Suuret yritykset hallitsevat terveysalan markkinoita

Analyysi: Terveysbisnes keskittyy – neljän kärki erottuu

Lähteet: Reuters