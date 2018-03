Unohtakaa perinteiset sukupuoliroolit: Länsimaiden tunnetuimmassa rakkaustarinassa Julia toimii ja Romeo on hukassa

Satu Tuuli Karhu näyttelee Kansallisteatterin uudessa tulkinnassa Juliaa. Karhun mielestä Julian avainrepliikki on "Rohkeasti verho pois taulun edestä." – Se on Julian motto: uskalla ottaa riskejä, uskalla elää, Karhu sanoo.

Nyt ei nähdä miehiä sukkahousuissa. Shakespearen klassikon uudessa tulkinnassa Julia polttaa ja juo. Näkökulma tulee selväksi jo Kansallisteatterin esityksen uudessa nimessä: Julia & Romeo.

Julia tulee ensin, hän on aloitteentekijä, aktiivinen ja moderni nainen. Romeo puolestaan on epävarma runosielu, jolla on mustaksi lakatut kynnet ja hellyttävä vyölaukku.

Ikiklassikko on päivitetty ja se on Juliaa näyttelevän Satu Tuuli Karhun mielestä pelkästään hieno asia.

– Tämä on ollut hyvällä tavalla haastavaa: on pitänyt ottaa oma tila, eikä pyydellä yhtään anteeksi, Karhu sanoo.

Julia on temperamenttinen ja rohkea rämäpää. Romeo ei ole perinteisten sukupuoliroolien mies, joka tulee ja kertoo, miten asiat kuuluu hoitaa. Hän on pikemminkin hukassa omien tunteidensa kanssa.

– Kun Julia on aktiivisempi, minä pystyn olemaan vapautuneempi. Minun ei tarvitse noudattaa jotain herooista miessankarikuvaa. Pystyn olemaan niin kuin tuollaisessa tilanteessa yleensä ollaan: Vähän pupu pöksyssä ja kuitenkin täysin tosissaan, sanoo Romeota näyttelevä Olli Riipinen.

Romeo (Olli Riipinen) ja Julia (Satu Tuuli Karhu) eivät istu perinteisiin sukupuolirooleihin. Tuomo Manninen / Kansallisteatteri

Oi järjetön nuoruus

Karhu, 23, ja Riipinen, 29, ovat Julia ja Romeo, länsimaiden tunnetuimman rakkaustarinan pääpari. William Shakespearen (1564–1616) klassikossa vihaa pitävien sukujen nuoret uhmaavat vanhempiaan. Romeo ja Julia rakastuvat tulisesti ja menevät salaa naimisiin. Huonostihan siinä käy.

Karhu ja Riipinen sekä kolme muuta esityksen näyttelijää opiskelee vielä Teatterikorkeakoulussa. Ohjaaja Jussi Nikkilän mukaan tavoitteena oli saada rooleihin mahdollisimman nuoria tekijöitä.

– Itseäni kiehtoi näytelmässä alun perin juuri se kiihko, into ja järjetön heittäytyminen, kun maailma yhtäkkiä aukeaa, se levottomuus, jota ei pysty käsittelemään. Homma lähtee käsistä, Nikkilä sanoo.

Julian & Romeon sanoma? – Rohkeus, uskallus rakastaa ylitsepääsemättömistä esteistä huolimatta ja sillä tavalla kumota vihaa, mitä maailmassa on. Ohjaaja Jussi Nikkilä – Rakkaus tietenkin. Sen pitäisi olla mahdollista kaikille. Jos kaikille sallittaisiin oikeus onneen, täällä olisi helpompaa. Näyttelijä Satu Tuuli Karhu (Julia) – Usko rakkauteen, tunteeseen ja vilpittömyyteen. Tärkeiksi kokemistaan asioista kannattaa pitää kiinni. Näyttelijä Olli Riipinen (Romeo)

Kieli on saatava kroppaan

Shakespeare ei ole helpointa tekstiä edes brittinäyttelijöille. Runollisen kielen kanssa joutuu tekemään tosissaan töitä, ettei lopputulos kuulosta rollottamiselta tai deklamoinnilta. Riipinen kertoo työstäneensä tekstiä paljon jo ennen harjoituksia saadakseen sen “kroppaan”.

– Olen yrittänyt kirkastaa ajatuksia. Kun sitä on jankannut ja jahkannut, siitä tulee itselle arkisempaa ja enemmän oman puheen kaltaista.

– Teksti täytyy analysoida niin, että ajatuksen saa kaaliin. Vain sillä tavalla pystyy ilmaisemaan niin, että yleisökin ymmärtää. Kieli ei ole vain sanahelinää ja runomittaa, vaan siellä on painavia asioita, jotka on laitettu kauniisti paperille, Karhu pohtii.

Kansallisteatterin version on sovittanut Anna Viitala. Suomennos on Marja-Leena Mikkolan.

Olli Riipisen mielestä Romeon avainrepliikki on: "Tuolla hän on." – Siinä näkyy ennen kaikkea Julia. Kohde, suunta ja määränpää ovat selkeät, Riipinen perustelee. Tuomo Manninen / Kansallisteatteri

Seuraavaksi jotain ihan muuta

Jussi Nikkilän edellinen Shakespeare-ohjaus, Rikhard III sai sekä kriitikot että yleisön haltioihinsa. Se oli Nikkilän omin sanoin “pertsaa”, eli perinteistä teatteria.

Nyt nähdään jotain muuta. Julia & Romeo sekoittaa eri aikakausia. Mukana on myös moderneja elementtejä. Kuuluisa tanssikohtaus, jossa Romeo ja Julia tapaavat, on kunnon jytkettä ja biletystä.

– Mietimme työparini Anna Viitalan kanssa, että emme jaksa toistaa enää samaa. Rikhard III on kryptisempi näytelmänä, vähintään jotain Wigwamia rakenteeltaan, Nikkilä sanoo.

Julia & Romeo on sen sijaan suoraviivainen – ja tuttu.

– Ihmiset tuntevat näytelmän, vaikka eivät olisi sitä lukeneet. Koko meidän kulttuurimme on sen lävistämä. Kaikki tietävät, millainen Romeo on, rakkaudesta voihkiva nuorukainen. Teos on siksi hyvin latautunut, Nikkilä sanoo.

– Julia on se, joka tekee aloitteen ja on aktiivinen toimija. Julia on täysin perheensä päätäntävallan alla ja tekee lopulta todella isoja ratkaisuja saadakseen olla oman itsensä emäntä, sanoo Julian & Romeon ohjaaja Jussi Nikkilä. Janne Lindroos / Yle

Ohjaajalla on pakkomielle Shakespearesta

Nikkilällä on erityinen suhde Romeoon ja Juliaan. Se oli hänen ensikosketuksensa Shakespeareen. Äiti vei ala-asteella katsomaan näytelmää, vaikka poika ei olisi liiemmin välittänyt.

– Muistan, että esityksessä toivoin, että se ei koskaan loppuisi. Se onnistui kuvaamaan tunteita, joita itse kävin läpi, ihastusta saavuttamattomaan rakkauteen. Se kolahti, Nikkilä sanoo.

Sittemmin Shakespearesta on tullut Nikkilälle pakkomielteen kaltainen fiksaatio.

– Ne sanat, sanoista rakennetut henkilöt, draama, se miten rumaa ja alhaista ja ylevää yhdistetään. Se on totta ja lihallista ja samaan aikaan tosi henkevää ja ylevää, Nikkilä luettelee.

– Rakkauden pitäisi olla tämän maailman kantava voima, eikä negatiivisten tunteiden, jotka tässäkin tarinassa tulevat rakkauden tielle. Kaikille pitäisi sallia oikeus onneen, sanoo Juliaa näyttelevä Satu Tuuli Karhu. Kansallisteatterin Romeona nähdään Olli Riipinen. Tuomo Manninen / Kansallisteatteri

Menkää täysillä, seinään tai seinästä läpi

“Synkempää tarinaa ei tunne kansa kuin Romeo ja hänen Juliansa”, sanoo Ruhtinas Mikkolan suomennoksessa. Kaikki tietävät, miten Shakespeare päättää tarinansa.

Romeo löytää elottoman oloisen Julian, luulee tämän kuolleen ja surmaa itsensä. Kun Julia herää unestaan, hän huomaa Romeonsa menehtyneen ja tekee itsemurhan.

Päättyykö Kansallisteatterin versio samalla traagisella tavalla? Ohjaaja on ennen ensi-iltaa salaperäinen.

– Tällä hetkellä voisin sanoa, että loppu on tulkinnanvarainen, Nikkilä vihjaa.

Romeota näyttelevä Riipinen kertoo pitävänsä näytelmän loppua eräällä tapaa helpottavana.

– Julia ja Romeo menevät kohti sitä, mihin he uskovat. He toimivat päättömästi ja kohtuuttomasti, jopa sokeasti. Se on vilpitöntä ja aitoa. Silloin ei pelätä: Come what may, tulkoon, mitä tulee. Menkää täysillä: seinään tai seinästä läpi.

Karhu muistuttaa, että tässäkin tarinassa kohtalo puuttuu peliin niin kuin se usein tekee.

– Se antaa ajateltavaa: Mikä järki on siinä, että ihmisiltä kielletään rakkaus tai että annetaan vihan ja katkeruuden vallita. Minä näen tässä myös toivoa paremmasta, Karhu sanoo.

William Shakespeare: Julia & Romeo ensi-ilta Suomen Kansallisteatterissa 7. maaliskuuta.

