Tutkintapyyntöjä, erottamisia ja väärinkäytössyytöksiä – Yle kokosi Väyryskiistan keskeisimmät kiistakysymykset yhteen

Kunnianloukkaus

Paavo Väyrynen: Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) teki tänään Helsingin poliisilaitokselle tutkintapyynnön siitä, ovatko kansalaispuolueen johtohenkilöt syyllistyneet kunnianloukkaukseen.

Väyrynen viittaa pyynnössään kansalaispuolueen lauantaiseen tiedotteeseen, jonka mukaan ”Väyrynen on erotettu kansalaispuolueesta tilinkäyttöön liittyvien väärinkäytösten ja vaaliraharikkomuksen vuoksi.” Puolue syyttää Väyrystä myös luottamusaseman väärinkäytöksestä.

Väyrysen mukaan hän ei syyllistynyt väitettyihin tekoihin, eikä hän ole saanut asioista tuomiota. Väyrynen vaatii kansalaispuolueen johtohenkilöille rangaistusta.

Kansalaispuolue: Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus pitää Väyrysen tutkintapyyntöä "ilmeisen perusteettomana". Hänen mukaansa heidän toimintansa ei täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä, sillä he ovat tuoneet "epäkohtia ja väärinkäytöksiä" esiin. Julkisuuden henkilönä Väyrysen pitäisi kestää tavallista enemmän julkista kritiikkiä, Kattelus sanoo.

Erottaminen

Kansalaispuolue: Kansalaispuolue ilmoitti viime lauantaina, että Paavo Väyrynen on erotettu puolueesta. Perusteluksi puolueen johto esitti taloudelliset väärinkäytökset, vaaliraharikkomuksen, luottamusaseman väärinkäytön ja pyrkimisen keskustan puheenjohtajaksi.

Paavo Väyrynen: Paavo Väyrynen pitää itseään syyttömänä ja hän pitää erottamistaan laittomana. Hän syyttää puheenjohtaja Sami Kilpeläistä, varapuheenjohtaja Piia Kattelusta ja hallituksen jäsentä Tuula Komsia puolueen kaappausyrityksestä.

Väyrysen mukaan kolmikko on järjestänyt kokouksia, joihin ovat pääseet vain harvat puoluehallituksen jäsenet. Näin he ovat saaneet runnottua haluamiaan päätöksiään läpi.

Taloudelliset väärinkäytökset

Kansalaispuolue: Kansalaispuolue on esittänyt, että Paavo Väyrynen on syyllistynyt taloudellisiin väärinkäytöksiin. Johtohenkilöt eivät ole tarkentaneet syytöksiä. Puheenjohtaja Sami Kilpeläinen kuitenkin sanoo, että kyse on viisinumeroisesta summasta. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolue on jättänyt asiasta poliisille tutkintapyynnön.

Paavo Väyrynen: Väyrynen pitää talouteen liittyviä syytöksiä "järjettöminä”. Väyrysen mukaan hän on joutunut ottamaan vastuun puolueen rahaliikenteestä, kun Kilpeläinen viivytteli puolueen tilinkäyttöoikeuksien hankkimisessa. Tämän vuoksi Väyrysen mukaan hän hoiti puolueen rahaliikennettä ja lainasi omia rahojaan laskujen maksamiseen.

Väyrynen nostaa esille kaksi summaa: 42 000 ja 38 000 euroa. Ensimmäisen summan Väyrynen lahjoitti presidenttivaalikampanjaansa oman yhdistyksensä, Suomen linja ry:n kautta.

Toisen summan Väyrynen lahjoitti kampanjaansa omien sanojensa mukaan mutkan kautta. Väyrynen lainasi rahat kansalaispuolueelle ja siitä eteenpäin valitsijayhdistykselle.

Väyrysen ideana oli, että puolue voisi varainhankinnan kautta maksaa velkansa jossakin vaiheessa takaisin ehdokkaalle eli Väyryselle. Väyrysen mukaan kansalaispuolue voisi näin ottaa vastuuta presidentinvaalikampanjan rahoittamisesta.

Kokouksien laillisuudet

Paavo Väyrynen: Väyrynen on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle moitekanteen kansalaispuolueen joulu- ja helmikuun kokouksista. Hän vaatii, että kokouksien päätöksien täytäntöönpano ensisijaisesti kielletään. Väyrysen mukaan puoluehallitus on erottanut jäseniä, jotta se saisi mieluisia päätöksiä aikaiseksi maaliskuun vuosikokouksessa.

Lauantaista kokousta, jossa Väyrynen erotettiin puolueesta, hän pitää myös laittomana. Väyrysen mukaan erottamispäätöksellä ei ole perusteita ja ne tehtiin ilman ”lain edellyttämää kuulemista”.

Kansalaispuolue: Kansalaispuolueen johtohenkilöt pitävät kokouksiaan laillisina. Varapuheenjohtaja Piia Kattelus kommentoi Ilta-Sanomille, että erottamispäätös oli myös laillinen, koska käräjäoikeuden määräämä täytäntöönpanokielto koski vain aiempia kokouksia.

Kansalaispuolueen mukaan Väyrysen pitämä vuosikokous on puolestaan laiton ja johtohenkilöt ovat jättäneet asiasta poliisille tutkintapyynnön.

Helsingin käräjäoikeus: Joulu- ja helmikuun kokouksien päätösten täytäntöönpano keskeytetään, kunnes erottamisasia on ratkaistu käräjäoikeudessa.

Kaksi kilpailevaa käsitystä - Kuka johtaa puoluetta?

Väyrynen: Väyrysen mukaan kansalaispuolue järjesti vuosikokouksensa lauantaina Oulussa, jossa puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hauta-aho. Hauta-ahon lisäksi puoluehallitukseen nousi Väyrynen ja Akseli Erkkilä.

Kansalaispuolue: Kilpeläisen mukaan puoluejohdossa jatkavat hänen lisäkseen ainakin varapuheenjohtaja Piia Kattelus ja Tuula Komsi, eikä Väyrysen puoluehallituksella ei ole minkäänlaista lainvaltaa.

Paavo Väyrynen on haastattelussa maanantai-illan A-studiossa. Lähetyksen voi katsoa TV1:ltä tai Yle Areenasta kello 21 alkaen.