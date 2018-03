Anna-Kaisa Ikonen kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta Anna-Kaisa Ikosesta tulee kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeri. Ikonen siirtyy valtiovarainministeriöön Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen tähtäävän Tampere3-uudistuksen hankejohtajan tehtävästä.

Ikosen mielestä tehtävä on hieno mahdollisuus.

– Koen, että tämä on niin vastuullinen yhteiskunnallinen tehtävä, ettei sitä paljon joutunut miettimään. Koen tämän valtavan hienona mahdollisuutena ja lähden hyvin motivoituneena hoitamaan tehtävää.

Tuleva valtiosihteeri näkee hallituskauden lopulla omat haasteensa.

– On tärkeätä viedä maaliin yhdessä ministeriöiden ja hallituksen kanssa näitä hallituksen isoja tavoitteita. Isossa kuvassa se on tähän painottuva kokonaisuus.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikonen oli Tampereen kaupungin pormestari vuosina 2013-17. Aiemmin hän on toiminut myös valtiovarainministeriössä hallinto-ja kuntaministerin valtiosihteerinä.

Tampere3-uudistuksessa kriittiset ajat

Anna-Kaisa Ikonen kertoo jättävänsä Tampere3-uudistuksen hankejohtajan tehtävän haikein mielin. Hän aloitti tässä tehtävässä vasta tammikuussa.

– Tampereen korkeakoulujen yhdistymiskokonaisuuden, Tampere3 -uudistuksen johtajan tehtävä nyt sitten jää tämän myötä huhtikuun alusta. Koitan maaliskuun vielä hoitaa tehtävää. Tässä on uudistuksen kannalta kriittiset ajat menossa, hyvin isoja valmistelukokonaisuuksia.

Ikosen mukaan siirtymä on hyvin varmistettavissa.

– Uudet hallintoelimet aloittavat jo huhtikuun alussa. Konsistorin vaalit saadaan käytyä siihen mennessä ja toivottavasti silloin on myös uuden rehtorin nimi jo tiedossa.

Kutsu valtiosihteeriksi tuli Ikosen mukaan äkkiä, kun edeltäjä eli nykyinen valtiosihteeri Risto Artjoki siirtyy Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinettipäälliköksi.

Matias Väänänen / Yle

Ikonen jatkaa valtuuston puheenjohtajana ja työelämäprofessorina

Anna-Kaisa Ikonen toimii Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa työelämäprofessorina ja mm. Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hän aikoo jatkaa näissä tehtävissä edelleen.

– Ajatus on se, että työelämäprofessuuria voisin jatkaa pienimuotoisesti, sivutoimisesti. Siinä minulla on vastuualueena myös julkinen johtaminen, niin mikä on sen parempi paikka katsoa julkisen johtamisen kehittymistä kuin valtioneuvoston linnan ikkunasta. Nämä kaksi tehtävää voivat jopa tukea toisiaan.

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajuutta Ikonen ei näe esteenä.

– Sehän on luottamustehtävä ja uskon, että se on hoidettavissa tässä yhteydessä myöskin.