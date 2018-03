Syyllinen historian pahimpaan listeriaepidemiaan löytyi – alkuperä jäljitettiin lihatehtaalle Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikassa on jo pitkään riehunut listeriaepidemia, johon on tiettävästi sairastunut lähes tuhat ihmistä. Viime vuoden tammikuusta tähän päivään epidemia on vaatinut jopa 180 ihmishenkeä. Maailman terveysjärjestö WHO vahvistaa, että kyseessä on maailman laajin listeriaepidemia.

Taudin alkuperä on nyt saatu jäljitettyä paikalliselle lihatehtaalle – ja sen valmismakkaraan.

Etelä-Afrikan terveysviranomaiset ovat kehottaneet välttämään minkäänlaisten jalostettujen lihatuotteiden syömistä, sillä bakteeri on voinut saastuttaa myös muita kaupoissa myytäviä lihatuotteita.

Maan ruokakauppaketjuissa on suoritettu laajalti lihatuotteiden takaisinvetoja, ja hyllyjä on puhdistettu tehostetusti. Paikalliset ihmiset ovat tiedon valossa intoutuneet palauttamaan lihoja kauppoihin hyvitysten toivossa.

Etelä-Afrikan elintarvikeviranomaisilla oli pidemmän aikaa vaikeuksia selvittää epidemian lähdettä, sillä paikallinen lihanjalostusteollisuus taipui nihkeästi yhteistyöhön näytteiden toimittamisessa viranomaisille.

Läpimurto tehtiin, kun alle kouluikäiset lapset sairastuivat syötyään valmismakkaraa, ja sen alkuperä saatiin jäljitettyä. Maan terveysministerin mukaan epidemia puhkesi Polokwanen kaupungissa sijaitsevassa lihatehtaassa, ja lisäksi kaksi muutakin tuotantopaikkaa on saattanut saastua.

Lihajalosteiden valmistus on keskeytetty kyseisissä tehtaissa tutkimusten ajaksi.

Naapurimaat varpaillaan tuontilihan kanssa

Löydös on saanut myös Etelä-Afrikan naapurit varovaiselle kannalle.

Mosambik määräsi maanantaina Etelä-Afrikasta tuodut lihatuotteet kieltoon, ja maan elintarvikeviranomaiset kehottivat kauppoja myös poistamaan hyllyistään mahdollisesti listeriatartunnan saaneet tuotteet.

Botswana ja Sambia ovat myöskin ilmoittaneet eteläafrikkalaisten lihatuotteiden takaisinvedosta. Malawi on ilmoittanut tehostavansa seulontaa maahantuodulle lihalle, kasviksille ja hedelmille.

Listeriariski suurempi käsitellyillä elintarvikkeilla

Listeria on ympäristössä esiintyvä bakteeri, joka voi saastuttaa etenkin raakaa lihaa, maitotuotteita ja kalaruokia. Listeriariskiä voidaan vähentää elintarvikkeiden hyvällä käsittelyhygienialla, mutta sen riski on sitä suurempi, mitä enemmän valmiita tuotteita käsitellään valmistuksen jälkeen. Listeria voi lisääntyä myös kylmässä.

Bakteerin aiheuttaman infektion eli listerioosin riskiryhmään kuuluvat muun muassa vanhukset, pienet lapset ja raskaana olevat naiset. Riski sairastumiseen on myös vastustuskyvyltään heikoilla ihmisillä, kuten aids-potilailla.

Taudin itämisaika voi olla useita viikkoja. Infektion oireita voi olla korkea kuume, ripuli ja oksentelu. Se voi kuitenkin johtaa myös kuolettavaan aivonkalvontulehdukseen.

